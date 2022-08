4 marcas de tenis 100% hechas en México

Cuando pensamos en tenis de manera instantánea se nos vienen a la mente grandes marcas, y esto es sin mucho esfuerzo, los nombres que reinan son: Vans, Converse, Adidas, Nike, Reebok, New Balance, por mencionar algunos… pero, qué hay de los tenis hechos 100% en México.

El pasado 6 y 7 de agosto se llevó a cabo en la Ciudad de México el Sneaker Fever, la feria de tenis más grande e importante de América Latina. Año con año desde el 2016 se convoca a todos los entusiastas de los tenis a asistir, así como para exponer nuevas propuestas y también para que a las marcas ya posicionadas presenten sus tenis, para hacer de esta exposición una experiencia con miles de opciones de tenis para usar.

En entrevista con El Economista, Omar Ruvalcaba, el cofundador de Sneaker Fever, comentó que “el tabú del malinchismo se está quedando atrás, ahora la gente ya está apoyando a las marcas y diseñadores locales. Esta fue la edición en la que más marcas nacionales tuvimos”.



Por esta razón te traemos un listado de marcas hechas 100% en México para que te des la oportunidad de consumir y conocer el calzado urbano que se hace en el país.

1.- Panam

Esta marca de tenis, que en su acrónimo dice Producto Auténtico Nacional Mexicano, nació en 1962 en Naucalpan, Estado de México por la alianza de dos familias, los Peréz y los Melhem.

El objetivo de estas familias era hacer una empresa de calzado con las tres “B”, bueno, bonito y barato. ¡Lo lograron! Sus precios van desde los 350 hasta los 850 pesos y aun con esos precios tienen descuentos en temporadas de regreso a clases.

Han colaborado con artistas como Molotov, cerveceras como Indio, la cafetería Cielito querido entre muchas otras marcas capitalinas como el metro de la Ciudad de México.

Los tenis Panam tienen tres siluetas: 084, Campeón, Diamante negro y Meztlil Nieve. Sus materiales son tela y plástico que compran y ensamblan dentro del país. Más del 70% de manos que trabajan en esta empresa son mujeres mexicanas.

2.- Gremio Skate

Esta marca de tenis para patinadores nació en 2017 por el patinador Felix May Lozada, mejor conocido como Polo May, quién creó en conjunto con su hermano Marco May Lozada, estas zapatillas diseñadas especialmente para practicar el skateboarding.

Con la finalidad de poder hacer tenis para patinadores, amantes de lo extravagante y que siempre se preocupan por su comodidad, poco a poco ha ganado terreno en toda la República mexicana y uno de los puntos de venta en la CDMX es en la tienda Chilango Skate. El diseño de estas zapatillas tiene 30 variaciones de colores. Sus precios van desde los 700 hasta los 900 pesos.

Tienen 7 modelos de tenis: Artezano, Medieval, Gremium, Mid 4:20, Burned vulk 01 y 02 Bauths.

rtc-config='{ "vendors": { "aps": {"PUB_ID": "600", "PUB_UUID": "3a1a95a0-f28d-41bf-8b53-4e101c4657a5", "PARAMS":{"amp":"1"}} }}' >

El fundador de la marca, Polo May, en entrevista para El Economista dijo que “el logotipo de la marca es un tejido que significa que las fibras unidas son más fuertes”, así, como su creatividad para hacer los tenis que ellos necesitaban para practicar el deporte del skate.

Este calzado se hace en León, Guanajuato, y como buen conocedor de la industria de la moda sabe… si el calzado viene de León, eso es sinónimo de garantía, resistencia, precio y calidad.

3.- DYED

rtc-config='{ "vendors": { "aps": {"PUB_ID": "600", "PUB_UUID": "3a1a95a0-f28d-41bf-8b53-4e101c4657a5", "PARAMS":{"amp":"1"}} }}' >

Esta marca de tenis que tiene como eslogan “la nueva generación de tenis mexicanos” nace por la revelación de un sueño que tuvo Jorge Enrique García, el dueño y fundador de DYED.

Con el sentimiento de que el mercado internacional tiene demasiada presencia en el país y el mercado nacional no estaba siendo competitivo, lo que buscó desde un inicio fue una propuesta nacional para que no solo se considerara esta marca por precio, sino por calidad y diseño.

En entrevista para El Economista, Jacob Figuero, director de marketing dijo que “lo que se busca es la digna representación del sneaker en México”.

Esta marca tiene dos modelos: LOKI, con 16 combinaciones de colores y 70s con 10 variaciones de colores.

rtc-config='{ "vendors": { "aps": {"PUB_ID": "600", "PUB_UUID": "3a1a95a0-f28d-41bf-8b53-4e101c4657a5", "PARAMS":{"amp":"1"}} }}' >

Las zapatillas urbanas de DYED es un diseño para todo el amante de hacer largas caminatas, sus materiales son de pieles y gamuzas de origen Leonés.

Son fabricados en León, Guanajuato y su construcción los hacen catalogarse como producto premium, por las mallas de resistencia que se le insertan a la construcción del par, lo que permite que la sudoración del pie se libere.

DYED se sumó por primera vez patrocinada por Sneaker Fever en la edición 2022. Omar Ruvalcaba, cofundador de la exposición, comentó que usó los tenis y fue tal el agrado que los invitaron a que fueran expositores, una práctica que año con año se lleva a cabo en la Sneaker Fever.

rtc-config='{ "vendors": { "aps": {"PUB_ID": "600", "PUB_UUID": "3a1a95a0-f28d-41bf-8b53-4e101c4657a5", "PARAMS":{"amp":"1"}} }}' >

Sus distribuidores se encuentran en Plaza Lindavista y en Centro Cultural Cuauhtémoc y en Puebla en Plaza Solesta.

Este calzado ha ganado mercado a través de las ventas en línea, sus precios rondan entre los 800 pesos mexicanos y como exclusiva Jacob Figueroa, el coordinador de marketing nos adelantó que están por lanzar un par para los patinadores.

4.- Hey! Dog Shoes

rtc-config='{ "vendors": { "aps": {"PUB_ID": "600", "PUB_UUID": "3a1a95a0-f28d-41bf-8b53-4e101c4657a5", "PARAMS":{"amp":"1"}} }}' >

El logo de Hey! Dog Shoes es un perrito que está haciendo pipí. Así de divertida es la zapatilla de skate que nació en 2010. En entrevista con Luis Mojica, el director de la marca nos comentó que Hey! Dog Shoes “es una firma pensada para el skate y el BMX (Bicycle Motocross) y se ha ido abriendo a otras ramas”.

Sus inicios se dieron con la formación de un equipo de patinadores y de riders de BMX de todo el país, desde Monterrey hasta Yucatán, y de la misma forma tienen presencia en toda la república.

Uno de sus puntos de venta es la tienda Chilango Skate, ubicada en Tlatelolco, y con una chispa de picardía e irreverencia en palabras del fundador nos contó que un poco de estos tenis al usarlos es poder hacer lo que quieran en dónde quieran.

Los tenis tienen 9 siluetas y 90 combinaciones, utilizan materiales 100% naturales: piel y gamuza, con forro sintético y suela de hule. Su ensamblado y compra de material es en San Francisco el rincón, Guanajuato. Sus precios rondan dentro de los 900 pesos y los nombres de sus pares están bautizados con razas de perros como: Chihuahua, El Bull Dog Gris, Bravo Negro Oxford, Terry, Duque, Alpha, Tango.

rtc-config='{ "vendors": { "aps": {"PUB_ID": "600", "PUB_UUID": "3a1a95a0-f28d-41bf-8b53-4e101c4657a5", "PARAMS":{"amp":"1"}} }}' >

“Utilizamos nombres o razas de perros” dijo Mojica. Además, nos adelantó que la marca hará una colaboración con una lata de spray de marca próxima a revelar, para hacer arte urbano o graffiti muy pronto, así como hacer colaboraciones con artistas raperos para hacer más creaciones para el arte urbano nacional.

El mercado nacional de tenis es amplio y hoy día se muestra sin temor y dispuesto a romper prejuicios y a imponer su propio estilo, diseño y formar fuertes lazos con sus clientes ya que muchas veces comprar moda nacional se compra por desconfianza, pero la calidad con la que se hacen cualquiera de estos tenis no le pide nada a cualquier otro par de cualquier otra marca.

kg