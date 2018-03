El gigante estadounidense de los medios 21st Century Fox, de la familia Murdoch, anunció este jueves que desembolsará 14,800 millones de dólares para adquirir la totalidad del grupo de televisión británico Sky.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Sky recibirán 10.75 libras por acción en efectivo por parte de Fox, que detenta ya 39% del grupo británico.

La familia Murdoch ya había tratado en el 2012 de asumir el control de Sky, que entonces se llamaba BSkyB, pero tuvo que renunciar en pleno escándalo de las escuchas telefónicas de su tabloide News of the World, que acabó cerrando.

La influencia de los Murdoch no es bien vista por parte del accionariado de Sky, y en octubre aquellos que no tienen relación ni con 21st Century Fox ni con la familia, votaron por no renovar el mandato de James Murdoch, hijo de Rupert, en el consejo de administración.

