Temor a los trámites fiscales y a la formalidad detienen el crecimiento de las mipymes

Las empresas en México son compuestas en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pero un reto que tienen en su crecimiento es la formalización, lo cual se debe a varios factores, como el desconocimiento en temas fiscales, la educación financiera y trámites burocráticos.

En este contexto, las empresas pasan por cinco etapas. La primera es cuando el negocio lo maneja una persona, muchas veces sin conocimientos previos sobre gestión empresarial, en la segunda es cuando se emplea entre uno a cinco personas, la tercera tiene formación administrativa, mientras que la cuarta supera la curva de sobrevivencia y se formaliza y en la quinta etapa busca la expansión.

De hecho, muchos de los micro negocios y pequeñas empresas se quedan entre la primera y tercera etapa, y no avanzan debido al desconocimiento en materia fiscal, financiera y empresarial, explica Héctor Pérez, presidente de la Cadena Empresarial Enlazadot.

Cuando el emprendedor inicia con su proyecto, no siempre tiene conocimiento empresarial y eso significa que no tienen buena administración del dinero, no conocen todas sus obligaciones fiscales y no tienen ética empresarial, pero esto se va dando con la maduración del emprendimiento”.

Por otra parte, el 17% de los emprendimientos en México no cuenta con una figura legal, debido a que consideran que no tienen suficientes ventas como para formalizarse o no saben cómo constituir una empresa jurídicamente, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Falta de formalización aumenta las malas prácticas

Además de la falta de conocimiento para que las mipymes se desarrollen y se formalicen, algunas se quedan en la informalidad para evitar temas relacionados con los presupuestos y las obligaciones con los colaboradores.

“Los micro empresarios evitan la formalidad para evadir el tema de impuestos y obligaciones, para no meterse con el tema del seguro social y muchos trabajadores aceptan estas condiciones por necesidad económica”.

Asimismo, el reparto de utilidades es una de las cosas más esperadas por los mexicanos, debido a que el 49% de los trabajadores tiene pensado usar el dinero para pagar deudas, de acuerdo con el Termómetro Laboral de OCCMundial; sin embargo, Héctor Pérez comenta que al no estar formalizados los micro negocios, evaden esta prestación.

La necesidad de la educación empresarial a temprana edad

Para que un emprendimiento sea rentable, le toma en promedio 2.3 años, pero muchos de ellos cierran en el proceso a causa de la mala administración del negocio, así como la falta de conocimiento del mercado, de acuerdo con la Asem.

Mientras tanto, aquellos micro negocios que desean progresar, enfrentan varios retos que parten de la falta de conocimiento, sobre todo en el ámbito fiscal.

Héctor Pérez explica que hay muchos casos en que las mipymes no buscan orientación en temas fiscales, como conocer qué régimen es el adecuado o sus obligaciones.

Aunado a que en el país se presenta la necesidad de inculcar la educación empresarial desde temprana edad. El especialista relata que hace una década se propuso en el Senado de la República la incorporación de la educación empresarial desde el nivel básico, pero no tuvo éxito.

Exceso de trámites para los micronegocios

Uno de los principales motivos por los que las micro empresas no se acercan para obtener más información sobre temas fiscales, es porque consideran que son temas difíciles de comprender y hay un exceso de trámites. La realidad es que en México para abrir un negocio se toman 2.6 años y se necesitan 51 trámites.

Además, la mayoría de los trámites son pensados en las medianas y grandes empresas, lo que complica la formalización de las micro y pequeñas empresas, de acuerdo con Héctor Pérez.

“Se ha discutido mucho en que las cargas fiscales se piensan en empresas más grandes, desprotegiendo a las que van en crecimiento como las micro y pequeñas, lo que les genera un impacto económico ya que muchas posiciones fiscales no están en un piso parejo y por eso las micro y pequeñas empresas ven la manera de cómo eficiente sus recursos”.