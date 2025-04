Falta de educación empresarial frena a los emprendedores mexicanos

En el país existen cerca de 5.5 millones de negocios, de los cuales el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y generan cerca del 54% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero muchas de ellas no sobreviven por falta de financiamiento o malas estrategias empresariales, este último está relacionado con la falta de educación desde temprana edad.

Dentro del marco del Día Mundial del Emprendedor, que se celebra cada 16 de abril, se hizo incapié en la falta de asesoramiento para emprender desde temprana edad. “Hace falta educación que permita que desde las escuelas se hablé de cómo emprender y crear prácticas directamente en el mundo de los negocios, para que las personas o los jóvenes cumplan sus sueños y puedan desarrollar sus metas”, comentó Jorge Serna, fundador y presidente de la mesa directiva en la Red Nacional México Emprende.

Durante el panel “De la idea a la acción. Tendencias, oportunidades y desafíos en el emprendimiento en México”, organizado por la Voz de las empresas, se reconocieron las aportaciones de las pymes tanto en la economía local como a nivel social.

En este contexto, las ventajas de fortalecer y apoyar a los emprendedores se encuentran en la reducción de la migración, la generación de empleo y las soluciones innovadoras, principalmente tecnológicas.

Motivos de fracaso en los emprendedores

De quienes desean emprender, el 84.3% de las personas no lo hace porque tiene miedo al fracaso, pero esto se puede evitar al identificar los errores más frecuentes, según Juan Carlos Ostolaza, director general en el Centro de Competitividad de México.

Entre ellos se encuentra no realizar el análisis de costos dentro del plan financiero, porque es frecuente que dentro del precio de los productos o servicios no se contemple los gastos fijos como la luz y la renta, etc.

Asimismo, una mala actitud repercute en las ventas, a pesar de que se trate de un producto innovador. “Cuando les platicó que podrían ser el mejor carnicero del mundo y tiene los mejores filetes, si el carácter es horrible, la gente no va a comprar y los que lo hacen, quizá aguanten, pero la mayoría de las personas no van a regresar”, explicó.

A esto se suma la falta de educación financiera y administrativa, ya que los panelistas mencionaron que es común que las ganancias obtenidas del emprendimiento se utilicen más para compras personales que en la inversión en publicidad o gastos operativos.

El impacto del Plan México y las tensiones comerciales

El Plan México ha sido una de las propuestas que considera a las pymes, tanto para brindar financiamiento como para que sean parte del 50% de la proveeduría y potenciar el consumo nacional con el sello Hecho en México.

Por ende, los emprendedores que deseen escalar y desarrollarse para ser parte del Plan México, primero tienen que localizar a qué parte del ciclo de valor pertenecen, ya que muchas pymes pasan por alto este punto, dijo Juan Carlos Ostolaza.

Jorge Serna argumentó que impulsar a los emprendedores permite que haya mayor desarrollo en el sector empresarial y puedan hacer frente ante el aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Hay que fortalecer la economía local que va a permitir que México salga adelante y esto debe ser el impulso desde la Secretaría de Economía para que haya capacitaciones, formación y acompañamiento para los emprendedores”, puntualiza Jorge Serna.

Desafíos de las emprendedoras

Además de los retos generales de los emprendedores en el país, las mujeres también se enfrentan a múltiples desafíos que les impide desarrollar sus proyectos.

En este sentido, los principales retos de las emprendedoras son la falta de acceso a financiamiento, la brecha tecnológica, la falta de tiempo a causa de la ausencia del sistema de cuidados y el miedo al riesgo para tomar decisiones.

Como resultado, Sonia Garza, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas hizo un llamado a las emprendedoras a confiar en ellas mismas y en las redes de apoyo. “Debemos delegar funciones en un afán de manejar el tiempo, porque a veces nos sobrecargamos de trabajo y nos vuelve menos competitivas”.