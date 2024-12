¿Te interesa una franquicia?: Estos son los sectores en auge para invertir en el 2025

Si quieres invertir en un modelo de negocio durante el 2025, las franquicias son una buena opción, pues son un modelo probado y replicable, pero existen diferentes tipos de franquicias y montos de inversión.

Tan solo este año las franquicias tuvieron un crecimiento del 10% en nuevos puntos de venta, y el sector aporta 5% del Producto Interno Bruto del país. Además, existen 1,650 marcas y más de 96,000 puntos de venta que generan más de un millón de empleos, de acuerdo con Feher Consulting.

Ferenz Feher, CEO de la consultoría dice que unas de las tendencias que seguirá el siguiente año son las microfranquicias que requieren una inversión menor a 100,000 pesos. Entre este modelo de negocios destacan las franquicias que no requieren locales físicos, como las agencias de viaje y las islas en plazas comerciales, como donas y helados.

Los sectores que tomarán mayor fuerza durante el 2025 son el de alimentos y bebidas, entretenimiento y salud y belleza, pero con un foco en lo sustentable, en la tecnología y omnicanalidad.

En este sentido, las franquicias necesitan impulsar la adopción de herramientas tecnológicas, como aplicaciones móviles y estrategias de marketing digital, así como ofrecer una experiencia omnicanal, donde se borren las barreras de los físico y digital.

Restaurantes más saludables

En el caso de alimentos y bebidas, que representa el 32% del sector, los restaurantes, fast food, bares, cafeterías, helados, panaderías y pastelerías, apostarán por opciones más saludables.

“Hoy hablamos de alimentos sostenibles, saludables, de una tendencia que se llama better for you, mejor para ti y para tu bienestar. Eso ha llevado a las empresas a entender y satisfacer las preferencias nutricionales de los clientes, y eso se vuelve muy importante, porque si se puedes escoger entre un helado que te haga bien y uno que es pura azúcar, el consumidor se irá por el tema de lo natural”.

Ferenz Feher señala que en el 2025 se verán restaurantes dedicados a productos naturales, a temas compostables, cuidado del planeta y ahorro de energía.

Franquicias gaming

Otro de los sectores que será una buena opción de inversión el siguiente año es el de entretenimiento, principalmente el gaming.

Ferenz Feher, dice que la tendencia se centrará en dos tipos: lugares donde la gente vaya a jugar gaming, como restaurantes con áreas para juegos y franquicias que desarrollen tecnología.

Datos de Statista señalan que en México la industria de videojuegos facturó alrededor de 500 millones de dólares por la venta de hardware de juegos en 2022 y el país es está entre los 10 mercados más importantes a nivel global.

Skinimalismo y gimnasios boutique

La salud y belleza ha crecido en los últimos años y tomó mayor impulso después de la pandemia, pues los consumidores ahora tienen mayor conciencia del autocuidado. Este sector tiene un tamaño de mercado de 11,034 millones de dólares y se espera que para 2029 alcance los 15,021 millones de dólares, creciendo a una tasa compuesta anual de 6%, de acuerdo con datos de Mordor Intelligence.

Hay una inclinación al skinimalismo, que es una tendencia del cuidado de la piel que basa la creencia en solo usar productos esenciales y seguir ciertas rutinas que son muy sencillas para lograr una piel saludable”, puntualiza Ferenz Feher

Destaca que otra área de inversión son los gimnasios boutique, pues tendrán un repunte en el 2025 porque las personas apuestan por pequeños lugares para entrenar en lugar de hacerlo masivamente.

De hecho, con el impulso en el home office, los extranjeros están invirtiendo en este tipo de franquicias. “Ahora veremos nómadas digitales como inversionistas, que es una tendencia interesante”.