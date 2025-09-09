Scotiabank impulsa a pymes y mujeres empresarias con la séptima edición de PyME and Premium TALKS

¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Scotiabank México presenta la séptima edición de PyME and Premium TALKS, un evento en el que los emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas (pymes), podrán acceder a herramientas y conocimiento especializado, como Inteligencia Artificial para impulsar el negocio.

El evento, realizado en colaboración con VISA, GNP Seguros e izzi, busca reunir a más de 1,000 empresarios, quienes podrán asistir a la conferencia magistral “IA Hoy: Impulsando la evolución de los negocios”, impartida por Dante Téllez, experto en Generative AI de Google Cloud, quien compartirá cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo los modelos de negocio y generando nuevas oportunidades de crecimiento.

De manera paralela, el banco, bajo su programa Iniciativa Mujeres Scotiabank, convocará a más de 400 clientas para impulsar su desarrollo profesional y financiero con la conferencia magistral de liderazgo femenino “Las voces que me hablan”, impartida por Ana de Saracho, experta en Diversidad, Equidad e Inclusión.

La empresa destacó que las conferencias se realizarán en cinco ciudades: Guadalajara (2 de septiembre), Monterrey (11 de septiembre), Ciudad de México (18 de septiembre), Puebla (23 de septiembre) y León (7 de octubre).

“Desde 2019 creamos este espacio para generar valor a nuestros clientes, y seguir siendo su socio financiero más confiable. En esta edición, impulsamos también el liderazgo femenino a través de nuestra Iniciativa Mujeres Scotiabank, convencidos de que la innovación y la inclusión son motores clave para el futuro de las empresas en el país”, afirmó Lucía Mier, directora de segmento pyme de Scotiabank México.

Destacó que el papel de las mujeres es fundamental, no solo por el impacto en la generación de empleo y la economía nacional, sino por la capacidad de transformación que representan en sus comunidades.