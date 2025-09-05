El 94% de los consumidores prioriza la seguridad al comprar en línea: PayPal

Las compras en línea han aumentado y para que este consumo siga en aumento la seguridad se ha convertido en un factor importante, de hecho, el 94% de los consumidores considera la seguridad como prioridad al comprar en línea, revela el estudio Panorama de los pagos digitales en las pymes 2025”, realizado por PayPal.

La seguridad impulsa la confianza del consumidor y su decisión de completar la transacción; sin embargo, tres de cada cuatro compradores en línea temen ser víctima de fraude.

La seguridad también impulsa la capacidad de los negocios para construir relaciones sostenibles y crecer en el entorno digital, donde los usuarios se preocupan cada vez más por la protección de su información.

En este sentido, 97% de los negocios considera prioritario brindar seguridad realizar compras en línea. Por ello, integrar la seguridad como eje central de la experiencia de compra ya no es opcional, sino un requisito estratégico.

“Para los negocios, garantizar la seguridad significa responder ante cualquier eventualidad, dar confianza y eliminar el miedo, mientras que para los consumidores, es lo que abre la puerta a transacciones más ágiles y a explorar nuevas formas de pago”, señala el informe.

¿Qué hacen los negocios para brindar mayor seguridad?

De acuerdo con el estudio de PayPal, los negocios están priorizando la seguridad, por ello el 52% está apostando por implementar certificados que aseguren que toda la información de las tarjetas y contraseñas están cifradas.

El 48% apuesta por monitorear transacciones en tiempo real para detectar comportamientos inusuales y 46% obliga a los clientes a validar su identidad mediante un segundo paso, ya sea mensaje de texto, biometría o aplicación de autenticación.

Sin embargo, las medidas de seguridad cambian de acuerdo al tamaño del negocio, mientras que las medianas empresas apuestan por la autentificación multifactor, es decir, mensaje de texto, por medio de Google, entre otras, las microesmpresas confían más en la encriptación de extremo a extremo, pues la perciben como una forma accesible y eficaz de proteger los datos.

Carteras digitales, aliadas para reducir riesgos

La tarjeta de débito y crédito continúan siendo el principal medio de pago al comprar en línea; sin embargo, las carteras digitales se están posicionando como un aliado para reducir la inseguridad en las transacciones.

Para 49% de los comercios y 43% de los compradores, su principal valor radica en reducir el riesgo de pérdida o robo de dinero físico. Además, 45% de los vendedores y 34% de los consumidores destacan la seguridad adicional que ofrecen las carteras digitales mediante encriptación y autenticación biométrica.

Sin embargo, la falta de digitalización es un reto, debido a que 48% de los encuestados desconocen cómo usar las carteras digitales y 34% de los vendedores dice no sentirse familiarizado con ellas.