Pymes ahorran hasta 1 mes al año de trabajo al implementar Inteligencia Artificial

Incursionar en el comercio electrónico se ha vuelto un requisito para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan expandir sus ventas; sin embargo, aún existe una brecha en la adopción de tecnología.

En este sentido, cinco de cada diez empresas no venden en línea y entre las principales razones son: que no lo consideran necesario, no cuentan con personal para hacerlo o desconocen cómo utilizarla, de acuerdo con datos de la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Pero, el impacto que han tenido las empresas al implementar la digitalización es que el 88% reconoce que ha tenido un impacto positivo al tener operaciones más eficientes, explica Rodrigo Pérez, director de marketing de GoDaddy.

Por otra parte, las pymes que utilizan Inteligencia Artificial (IA), notaron ahorros de hasta nueve horas a la semana de trabajo, lo que se traduce a 36 horas al mes, de acuerdo con la plataforma.

Estamos hablando de que, si multiplicamos nueve horas a la semana por todo lo que tenemos en el año, prácticamente estamos ahorrando un mes de trabajo”, puntualiza Rodrigo Pérez.

Impacto de la Inteligencia Artificial en las pymes

Si bien, los avances tecnológicos han demostrado eficientar los procesos, en México existe un potencial en la adaptación, debido a que el 67% tiene como objetivo ampliar el alcance del mercado y ganar nuevos clientes a través de las herramientas digitales, de acuerdo con GoDaddy.

Entre los recursos tecnológicos, la Inteligencia Artificial, tiene mayores expectativas en las pymes, debido a que 76% de las empresas cree que esta herramienta les va ayudar a ser más competitivas durante los próximos 12 meses desde su implementación.

“Al final, sabemos que para los negocios es importante tener y optimizar el contenido, mejorar el ranking a través de diferentes herramientas de marketing y ahí puede ayudar mucho más la Inteligencia Artificial”, comenta Rodrigo Pérez.

De acuerdo con la Asem, 49% de las empresas encuestadas que usan IA y la principal implementación es en el área de marketing, diseño gráfico y publicidad (58.9%), seguido de la atención al cliente (28.8%) y redacción de contenido editorial (28.4%).

Por otra parte, el 92% de los empresarios mexicanos considera que implementar la IA en sus empresas tendría un impacto positivo y tangible en los resultados, argumenta Rodrigo Pérez.

IA para impulsar tu pyme

Ante el desconocimiento de cómo estructurar la presencia digital del negocio, Rodrigo Pérez considera que el uso de la IA es una opción que ayuda a cerrar la brecha de la digitalización de las pymes.

Aunado a que el 76% de las empresas considera que puede recibir apoyo de las funciones de la IA, de acuerdo con directivo.

Como resultado de esta necesidad, GoDaddy lanzó Airo, un sitio que compila todas las funciones de IA en un mismo lugar. Prueba de ello es la herramienta gratuita en la sugerencia de nombres para dominios que tiene la plataforma.

Asimismo, el lanzamiento está disponible para los usuarios que cuentan con un dominio en la plataforma, en la que podrá crear un sitio web apoyado con la IA, configurar el correo profesional con el dominio y estrategias SEO.

Aunado a la generación de sugerencias para contenido en redes sociales, edición de logos, creación de páginas que avisen el lanzamiento del negocio y compilando correos electrónicos para avisar a los clientes de futuros lanzamientos.

“Lo que estamos buscando es eliminar todas estas barreras tecnológicas que pueden llegar a tener nuestros clientes”.