Prepara tu negocio para el Hot Sale y atrae a nuevos clientes

El Hot Sale es una de las temporadas más esperada del año por los consumidores. Entre un mundo de marcas y descuentos, los negocios requieren estar preparados.

Este año el Hot Sale se llevará a cabo del 26 de mayo al 3 de junio y el registro para participar estará abierto hasta el 19 de mayo en la página oficial. Existen diferentes precios, que van desde los 16,000, para las marcas que están afiliadas a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), hasta los 21,000 para aquellas que no forman parte de la organización.

La importancia de preparar el negocio

Esta temporada los negocios incrementan entre el 20 y 50% las ventas, dependiendo del tipo de producto e industria, señala Luis Gómez, director de pymes en Tiendanube.

Por ello es importante que las mipymes se preparen con anticipación, para satisfacer la demanda de los clientes y brindarles una buena experiencia.

El primer paso es tener una página web que sea amigable, atractiva y fácil de navegar. “Por más que se tiene una página hermosa, si no está bien construida, cuando llega un flujo de personas grande se puede llegar a caer”, señala Rodrigo Pérez, director de marketing de GoDaddy.

Puntualiza en tener un e-commerce optimizado para aumentar la tasa de conversión, a fin de que la experiencia de compra fluya y se minimicen la cantidad de pasos para realizar la comprar.

Estrategia de marketing y descuentos

El segundo punto en el que deben centrarse los emprendedores es la estrategia de marketing, para atraer nuevos clientes, por ello Luis Gómez recomienda realizar publicaciones atractivas en redes sociales y hacer campañas de email marketing para recuperar los abandonados.

También es importante colocar en la tienda en línea banners para que el cliente conozca los descuentos. Promociones como 2x1, 3x2, 15 o 30% de descuentos u ofrecer un artículo de regalo es atractivo.

Es muy relevante tener una buena estrategia de remarketing o de carritos abandonados para aumentar ventas y estar monitoreando cómo van tus ventas y cómo se comportan los clientes, para tomar decisiones estratégicas y maximizar las ventas”.

Lisset May, vicepresidenta senior de ventas en Kueski puntualiza en la importancia de revisar qué productos se están moviendo y cuáles no, pues es una buena oportunidad para aplicar ofertas en ese stock que no ha salido. Recomienda arma combos o crear una sección de “última oportunidad”.

Diferentes formas de pago

Otra forma de aumentar las ventas es ofrecer diferentes formas de pago, con tarjeta, pago en línea, en tienda de conveniencia, a meses o quincena. De acuerdo con Lisset May, el 60% de los compradores reconoce que no habría finalizado su compra si esta opción de pago no hubiera estado disponible.

Esta temporada muchos proveedores de pago ofrecen sus propios descuentos y beneficios durante el Hot Sale, por ello es indispensable saber cuáles serán los proveedores de pago que van a ofrecer, por ejemplo, meses sin intereses y tenerlo integrado.