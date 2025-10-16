¿Qué opinan las pymes sobre el aumento de impuestos en el e-commerce?

La propuesta del aumento de retenciones fiscales en el comercio electrónico, establecida en el Paquete Económico 2026, ha generado incertidumbre, y las pequeñas y medianas empresas (pymes) consideran que les generará un impacto negativo.

Es decir, si se aprueba el aumento, a las personas morales se les haría la retención del 2.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En este sentido, uno de los temores dentro del ecosistema emprendedor es un retroceso en el comercio electrónico, ya que muchas optarán por seguir vendiendo físicamente o por canales informales o, en el peor de los escenarios, el cierre de negocios.

Esta propuesta nos impacta mucho, porque somos una pyme artesanal y nos ha costado mucho profesionalizarnos. Bajarían las ventas y nuestra plantilla de artesanos podría salir dañada”, relata Elena Bartolo, fundadora de Piñata Lab.

Pymes no sienten que la competencia sea pareja

Una de las estrategias que ayudó a las pymes mexicanas a ser competitivas fue el aumento de impuestos en productos provenientes del extranjero, como la mercancía asiática; sin embargo, con el incremento en las retenciones para el comercio electrónico, nuevamente las pymes sienten una desventaja.

“Estamos compitiendo con plataformas asiáticas, con el comercio informal y para nosotros es muy difícil un aumento de precios para seguir compitiendo con quienes hoy no pagan impuestos o no contribuyen al país”, comenta Alheria Orozco, directora de relaciones con gobierno de Mercado Libre México.

Asimismo, las medianas empresas consideran que será un fuerte impacto, pero manejable; sin embargo, el panorama para las micro y pequeñas empresas es más complicado, ya que no tendrían la opción de subir precios y mantenerse en operación.

Alheria Orozco menciona que las retenciones afectarán a las pymes, porque las devoluciones del IVA son tardadas y “con el ISR, estamos hablando que se regresa de manera anual. Entonces, estamos hablando de una pérdida de dinero mensual para las pymes que venden a través del comercio electrónico”.

Por otra parte, Rafael Esses, fundador de Las Tienditas, puntualiza que los retos en el e-commerce para las pymes es complicada, porque además de pagar para estar en plataformas digitales, también se capacitan, pagan publicidad y buscan profesionalizarse por lo que solventar estos gastos resultaría más complicado.

¿Qué medidas podrían tomar las pymes?

En el caso de Gerardo Ravelo, fundador de CAFCA, quien distribuye productos de moda, deportes y accesorios, comenta que es un negocio que vende solamente en línea, por lo que las afectaciones recaen también en la renta de la bodega para guardar los productos, el trato con sus proveedores y como consecuencia, el aumento de precios.

A causa de esto, se considera que habrá dos efectos con el aumento en las retenciones: el primero es que las pymes dejen de vender en plataformas de comercio electrónico y opten por canales en los que sea difícil rastrear sus operaciones y el segundo, es el aumento de precios.