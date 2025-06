Mundo idea: ¿Qué necesitan las mipymes (realmente) de la política pública?

No es lo mismo un micronegocio originario de Sonora que uno de Oaxaca, ya que las necesidades y rubros son distintos, por lo que las políticas públicas no son adaptables para todas las mipymes del país.

De manera que, existen contrastes entre los emprendimientos en diferentes zonas del país. Un ejemplo de ello es que, en Hermosillo, Chihuahua y Nuevo León, el promedio de vida de las mipymes es de 2.2 años, explicó Pedro Martínez, director regional en Latinoamérica de la Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo (Anden, por sus siglas en inglés).

En este sentido, Isabel Madrazo, jefa de oficina en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), menciona que un factor que no se está tomando en cuenta es comprender la diversidad de empresas que existen en el país, lo cual genera una barrera para atender las necesidades del ecosistema emprendedor.

Por medio del panel Impulsar para transformar: El rol del ecosistema para los emprendedores y las mipymes, el cual se llevó a cabo en los Impact Days 2025, ambos especialistas mencionaron las problemáticas en el ecosistema emprendedor.

Problemas en el ecosistema emprendedor

Pedro Martínez relató que hay casos en que los mexicanos prefieren tener más de un micronegocio en lugar de enfocarse en el desarrollo de una empresa, pero esto se debe a que el enfoque de algunas políticas públicas está más consideradas hacía medianas y grandes compañías.

Es decir, muchos de los microempresarios no crecen a causa del desconocimiento del mercado, no cuentan con suficiente capacidad en sus equipos, aunado a que los programas de capacitación no están adaptados a todos los negocios.

“Los programas de apoyo empresarial no deben ser enfocados a una persona, deben ir al equipo completo, porque el trabajo de hacer una empresa es un trabajo de equipo, es complicado hacerlo solo”.

Factores a considerar para una política pública enfocada a las mipymes

Debido a la diversidad de las mipymes, que constituyen el 99.8% de los negocios a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los panelistas identificaron factores que podrían mejorar las políticas públicas:

1. Comprender quiénes son las mipymes: Para evitar un piso disparejo en el apoyo de las mipymes, es necesario profundizar en las regiones del país, con la intención de comprender de mejor manera sus necesidades.

“Hay que diferenciar a los ambientes para darles apoyos a todos los emprendedores y no tratarlos como microempresarios típicos, entender sus necesidades y conocer las variedad de contextos en las que viven”, aconseja Isabel Madrazo.

2. Módulo de denuncias: Una de las razones por las que cierran las mipymes o no tienen suficiente crecimiento es la inseguridad, debido a que están expuestas a extorsiones y fraudes.

Por ende, Isabel Madrazo puntualiza que no debe pasar desapercibido el tema de la inseguridad y por ello, propone una ventanilla digital de denuncias.

3. Mayor diseño en los programas empresariales: Debido a que los programas de capacitación son dirigidos a ciertos perfiles de emprendedores, los panelistas ven necesario monitorear y crear métricas, con la finalidad de obtener datos más precisos sobre los emprendedores y sus necesidades.

Aunado a que esto ayudaría a saber si un programa de capacitación tuvo éxito o fracasó y, con ello, mejorarlos o diseñar diferentes programas específicos para diferentes regiones.

4. Redes de apoyo para microemprendedores: Para motivar a los microempresarios a seguir desarrollándose, necesitan de espacios especializados para crear redes de apoyo a este sector empresarial.

“Lo vimos en Oaxaca, a veces tienen el recurso, pero no saben cómo aprovecharlo y por eso se necesitan espacios para realmente escuchar las necesidades que tienen los empresarios”, comenta Isabel Madrazo.