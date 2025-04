Corrupción e inseguridad frenan el emprendimiento en México

A pesar de que siete de cada 10 mexicanos quieren tener su propio negocio, el 84% dice que la corrupción o inseguridad es un desafío al emprender, así lo señala un estudio realizado por Research Land.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra el 16 de abril, Pablo Levy, director de Research Land destaca que otras de las desventajas que señalan los mexicanos en el informe “Emprendimiento en México” son: falta de financiamiento o inversión (62%), Competencia desleal o informalidad en el mercado (60%), barreras burocráticas o trámites complicados (60%) y dificultad para encontrar talento capacitado (33%).

Corrupción, principal desafío para el 84% de los mexicanos

Pablo Levy puntualiza en que para abrir un negocio se necesitan muchos trámites y para acelerar los procesos algunos caen en “coyotes”, es decir, los emprendedores viven corrupción incluso antes de iniciar la empresa.

Recordó un estudio que realizaron con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde se encontró que la población mexicana decía que en el 2013 el 47% de los trámites tenían algún tema de corrupción o mordida, pero para el 2023 el porcentaje aumentó al 60%, lo cual muestra que la corrupción ha aumentado a lo largo de los años.

También detalló que los estados con más corrupción son: Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Guerreo, y las entidades donde menor índice se presenta son Yucatán, Querétaro y Baja California.

Sin embargo, todos tienen factores altos, porque el que menos tiene es Yucatán con el 68% de personas que se han visto cuando menos en un acto de corrupción en el último año, y el estado con más porcentaje es Chiapas que muestra el 88 por ciento”.

Esto quiere decir que los emprendedores enfrentan a trámites innecesarios y corrupción para poder abrir un negocio, lo cual limita la creación de negocios, pues ante tantos requisitos terminan abandonando su sueño y regresando a trabajar para una empresa.

“En el peor de los caos nunca llegan a cumplir sus sueños, porque no hubo manera de abrir la empresa porque no se pudieron lograr todos estos trámites. La persona quería emprender, pero se enfrentó con estas barreras y no llegó a nada, y entonces decidió emplearse y corta sus sueños”.

Competencia desleal, inseguridad y financiamiento

Pablo Levy puntualizó en que otro desafío que ven los mexicanos al emprender es la competencia desleal, así lo dice el 60% de los encuestados por Research Land, pues en la mayoría de los casos los emprendedores “tienen al frente” negocios que no pagan impuestos, renta y salarios, por lo cual venden más barato y difícil competir.

La inseguridad también es un desafío constante, puesto que los pequeños negocios se han visto en la necesidad de pagar para que no los asalten, y eso “eventualmente es un costo que termina matando los negocios que ya abrieron”.

Finalmente, el 62% de los encuestados ven la falta de financiamiento como un desafío, una gran cantidad de emprendedores no llega a padecerlo porque ni siquiera lograron constituirse.

“A veces ni siquiera llegan a sentir esa faltade dinero, porque simplemente las otras cosas acaban con su sueño antes de darse cuenta que el dinero también iba a ser un problema”.