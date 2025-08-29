Liderazgo aumentado: La combinación entre gestión humana e Inteligencia Artificial

Los jefes viven en un entorno que cambia constantemente, en el que toman decisiones rápidas y tienen que estar más comunicados con sus equipos. En este sentido, la inteligencia emocional es importante para no perder el control y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) puede ser útil en estos casos.

Es decir, lA no tiene que ser una amenaza para los jefes, sino un aliado que los ayude a mantener su lado empático; característica de los líderes modernos, quienes además de centrarse en los resultados, priorizan la conexión humana.

Por ello, el liderazgo aumentado es la combinación de esta herramienta tecnológica con la gestión humana y la inteligencia emocional.

“No es un escenario futurista lejano; es la realidad de los líderes que hoy deben abrazar para prosperar. La IA se convierte en un ‘copiloto inteligente’, proporcionando al líder datos y perspectivas que agudizan su inteligencia emocional”, explica Susana Meana, autora del libro Liderazgo aumentado.

Equipos motivados por la IA

En la actualidad, los colaboradores pueden trabajar a la distancia, requieren de autonomía y constante motivación para no sentirse aislados, ya que la interacción física suele ser limitada.

En este contexto, se necesitan jefes que comprendan cómo funciona la tecnología y al mismo tiempo, lo complementen con habilidades blandas. Por ejemplo, pueden conocer el estado de ánimo de su equipo por medio del contenido en correos electrónicos o reuniones gracias a la IA.

Susana Meana explica que la inteligencia emocional en el entorno digital es necesaria. “Es más difícil ‘leer la sala’ en una videollamada, interpretar el matiz en un correo electrónico o captar las señales no verbales. La sobrecarga de información digital puede generar estrés y una sensación de aislamiento”.

Asimismo, los jefes pueden generar empatía con sus colaboradores incluso en entornos digitales, ya que la IA también ayuda a dar retroalimentación objetiva y sin prejuicios en el compartimiento de los jefes.

Con esta retroalimentación, los jefes pueden mejorar el tono de su voz en reuniones virtuales, redactar correos con un toque más humano y menos distante. Lo anterior se debe a que muchas veces es difícil percibir por cuenta propia si la interacción es la adecuada, sobre todo cuando se trabaja de manera remota.

La IA, por sí sola, no puede sentir. Pero al proporcionarte una visibilidad sin precedentes sobre las señales humanas, te equipa para dirigir tu empatía de manera más precisa, proactiva y efectiva”.

La inteligencia emocional en la era digital

La inteligencia emocional ayuda a que los jefes puedan ser capaces de gestionar la ansiedad, el estrés y el miedo, no solo a nivel personal, sino también con sus equipos.

Aunado a que mejora a la atracción y retención de talento, porque las nuevas generaciones no solo se enfocan en un salario, también aprecian cuando hay una cultura organizacional segura y que los apoye.

Por otra parte, coordinarse vía remota puede ser complicado y los conflictos se presentan a pesar de la distancia. Los jefes necesitan escuchar activamente a cada colaborador para proponer una solución objetiva.

Sugerencias para el uso correcto en la organización

A pesar de los beneficios, existe temor al introducir datos y que estos sean usados de una mala manera, por ello se sugiere que las organizaciones creen comités éticos de IA, para elaborar guías que abordan puntos sobre la justicia, equidad, privacidad, seguridad y el bienestar de los empleados.

Asimismo, la autora propone que los líderes o personas expertas en el tema, expliquen cómo funcionan las herramientas impulsadas por IA, especialmente si se van a tomar decisiones críticas.

En tanto, puntualiza que a pesar de que la IA aprende continuamente, es necesario verificar los resultados y no basarse únicamente en lo que propone. Un ejemplo de ello son los resultados de desempeño, y si la Inteligencia Artificial da un resultado incoherente, lo ideal es verificar y no depender únicamente del resultado que muestra.