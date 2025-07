El fraude le cuesta 2% de la rentabilidad a los e-commerce

El comercio electrónico ha crecido en los últimos años, y con ello los frauden digitales, que tienen un impacto significativo en los negocios, tanto en la rentabilidad como en la confianza del usuario.

En este sentido, el fraude online puede costarle el 1.9% de la rentabilidad a los e-commerce, revela el estudio “El impacto del fraude online en América Latina”, realizado por Koin.

"Uno piensa que tener 1 o 2% de fraude está bien, siempre que esté controlado, pero la realidad es que está dejando el 50% de la rentabilidad del negocio”, comentó Ignacio Stagnaro, director comercial de Koin.

Además, la rentabilidad se ve afectada 50% por los contracargos, y de acuerdo con Dieter Spangenberg, director de fraude de Koin, si se logra bajar el fraude al 50%, la rentabilidad aumenta 30 por ciento.

También se tiene impacto en los consumidores

De acuerdo con Dieter Spangenberg, el impacto de los fraudes no solo es monetario, también es en la confianza de los consumidores, pues para protegerse, los comercios apuestan por sistemas antifraude que generan un alto número de rechazos y al no poder realizar la compra, los consumidores deciden comprar los artículos en otra tienda.

“Además de las perdidas, se deja de vender por no tener una buena estrategia de fraude. Se puede estar rechazando 10, 15 o 20 puntos de ventas por tener una mala estrategia de fraude, es decir, se rechaza lo que no se conoce y se deja de vender”.

Por ello es importante implementar una buena estrategia antifraude, que ayude a maximizar la conversión y maximizar la rentabilidad.

“Es importante que los comercios no solo se enfoquen en bajar el fraude, sino en entender cómo mejorar la aceptación, para que esas cosas no pase, porque un cliente que quiere comprar, que es real y no tiene intenciones de hacer fraude, y es rechazado, es una compra que se pierde. Además, es una experiencia negativa para el consumidor”.

Ante esta situación, es importante encontrar el mejor modelo para cada e-commerce, con la menor fricción posible y que maximice la conversión.

¿Cuáles son los fraudes más comunes?

Los fraudes más comunes que viven los e-commerce son: robo de tarjeta, robo de cuenta y fishing; sin embargo, tiene mayor afectación el fraude amigable, porque el impacto es doble.

El fraude amigable es aquel que ejecuta el usuario legítimo que, por desconformidad del producto o por malicia, hace un contracargo, lo cual tiene un impacto en el negocio, porque se queda con el producto, pero al no reconocer el cargo el monto económico nunca llega al negocio.

En estos casos, Dieter Spangenberg dice que hay soluciones que se enfocan en conocer al cliente y predecir la probabilidad de que se vuelva un fraude amigable, esto se logra luego de analizar el perfil del cliente, del crédito y haciendo una comparación con otros e-commerces.

“Se autentifica el cliente antes de finalizar la compra, para tener mayor evidencia al momento de que el cliente plantee un reclamo”.