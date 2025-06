¿Desafío de talento o de inspiración? El liderazgo como clave del cambio

En los últimos años, el término “crisis de talento” se ha vuelto una explicación frecuente para muchos de los retos en el ámbito organizacional: cuesta encontrar perfiles adecuados, los colaboradores se van, y mantener el compromiso parece cada vez más complejo. La causa más mencionada: “falta talento”.

Pero, ¿y si el desafío no está únicamente en el talento disponible, sino también en los entornos que lo reciben? ¿Y si no se trata de escasez de personas, sino de contextos que aún están evolucionando para atraerlas, inspirarlas y desarrollarlas?

En distintas organizaciones y sectores, se observa un patrón interesante: cuando hay dificultades persistentes para atraer o retener talento, muchas veces el punto de inflexión está en aspectos culturales, de liderazgo o de experiencia interna, más que en las condiciones externas del mercado.

Quizás no estamos ante una crisis, sino frente a una oportunidad: la de repensar cómo crear espacios donde las personas puedan y quieran dar lo mejor de sí.

Una nueva generación, una nueva lógica

Los liderazgos tradicionales muchas veces no logran conectar con lo que las nuevas generaciones valoran. No se trata de que los jóvenes “no quieran trabajar”, como algunos repiten con facilidad. Quieren hacerlo pero no bajo modelos rígidos, jerárquicos, que ignoran sus aspiraciones, sus necesidades de equilibrio personal o su deseo de aportar a algo más grande que la rentabilidad.

Las generaciones que hoy conforman una parte creciente de la fuerza laboral buscan organizaciones que les ofrezcan más que un sueldo competitivo. Buscan liderazgo con propósito, espacios de desarrollo real, autonomía, escucha, y muy importante, coherencia entre el discurso y la práctica.

¿Qué inspira realmente hoy?

Pensar que el salario o los beneficios por sí solos atraerán y retendrán al mejor talento es una estrategia incompleta. Lo que realmente inspira es:

Un liderazgo accesible y humano, que entiende que el rol de un jefe no es controlar, sino empoderar.

Procesos transparentes y meritocráticos, donde el crecimiento no dependa del tiempo, sino del talento y la iniciativa.

Espacios seguros para opinar y equivocarse, porque la innovación rara vez surge del miedo.

Un propósito compartido, que le dé sentido al trabajo cotidiano y que conecte con valores personales.

Las empresas que se están transformando desde esta lógica están logrando resultados tangibles: menos rotación, más compromiso y, sobre todo, una cultura organizacional mucho más resiliente frente a los cambios.

¿Estamos mirando al talento como un recurso o como una fuente de transformación?

Tal vez parte del problema está en el lenguaje. Seguimos hablando del “talento” como si fuera un recurso externo, escaso, ajeno, que tenemos que encontrar. Pero el verdadero desafío es cultivar el talento que ya existe dentro de nuestras organizaciones y generar el contexto para que quiera quedarse.

Es hora de reconocer que muchos de los problemas atribuidos al “mercado laboral” tienen raíces internas. No son solo consecuencia de tendencias generacionales o tecnológicas. Son también reflejo de liderazgos que no han evolucionado. Cuando una empresa se enfrenta a problemas para atraer, retener o motivar a su gente, la pregunta no debería ser “¿dónde está el talento?”, sino ¿cómo estamos liderando?.

Porque el talento sí existe. Lo que muchas veces falta es el tipo de liderazgo que se atreve a inspirarlo, desarrollarlo y dejarlo brillar.