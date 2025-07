Crecen más de 23% las ventas en el Hot Sale pese a panorama económico complicado

A pesar de un entorno económico complejo, el Hot Sale 2025 superó las expectativas al alcanzar ventas por 42,725 millones de pesos, un crecimiento del 23.7% respecto al año pasado, informó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

“Realmente un crecimiento de 23.7% en un año contexto económico, político y geopolítico complicado es un ‘gran éxito’. Está superando nuestras expectativas y para las empresas también fue un ‘gran éxito’ porque superaron por mucho las expectativas de crecimiento que tenían”, opinó el director general de la AMVO, Jean-Claude Blaise.

Aseguró que este crecimiento supera ligeramente el promedio registrado tras la pandemia de Covid-19. Entre 2021 y 2024, el comercio electrónico creció en promedio un 23% anual.

Históricamente, abundó, en situaciones económicas complicadas, el e-commerce tiende a resistir mejor que otras industrias, abundó durante la presentación de resultados de la décimo segunda edición del Hot Sale, celebrada del 26 de mayo al 3 de junio pasados.

Lo anterior se confirma con el hecho de que ocho de cada diez empresas reportaron haber alcanzado o superado sus objetivos. Además, nueve de cada diez empresas reportaron un incremento en su base de clientes, ya sea porque atrajeron nuevas audiencias o porque aumentaron sus ventas con clientes recurrentes.

Mientras que el 57% de las empresas participantes lograron cumplir sus objetivos relacionados con el posicionamiento de marca.

Durante la décimo segunda edición de este evento se registraron 38.8 millones de unidades vendidas y 19.2 millones de pedidos u órdenes de compra, lo que refleja un promedio de dos artículos por pedido y un gasto promedio de 1,100 pesos por compra.

En el Hot Sale 2025 participaron más de 700 empresas, de las cuales el 20% fueron pequeñas y medianas empresas, según el reporte de la Asociación.

Artículos de moda y belleza, lo más vendido

Mientras que las categorías más vendidas fueron los artículos de moda (28%), aunque con una ligera pérdida de peso frente a años anteriores, seguida por belleza y cuidado personal (20%).

En tercer lugar, destacaron los productos electrónicos —como computadoras, tablets y celulares— con un 18%; seguidos por pequeños electrodomésticos —como cafeteras, licuadoras y freidoras— con un 17%, y equipos de audio, televisión y video, con un 16%

Estas tres categorías de bienes durables representaron una parte importante de las compras, impulsadas por consumidores de niveles socioeconómicos medio-altos y mayores de 55 años.

“Realmente ha sido una edición con un muy buen desempeño donde tuvimos un gran alcance de órdenes de compra y de unidades vendidas. Es importante reconocer que el 30% de las ventas que se reportaron en este año se generaron en el primer y en el último día del Hot Sale”, comentó la directora de Inteligencia y Estudios de Mercado de la AMVO, Daniela Orozco.

Subrayó que la industria del retail fue la protagonista, pues representó el 87% de las ventas totales generadas, creciendo a una tasa del 20.9% respecto al 2024.

Por su parte, la industria de viajes (transporte y hospedaje) aportó el 13% de las ventas, con un crecimiento del 8.4%, mientras que los servicios B2C (telefonía, entretenimiento, educación) ganaron relevancia, aunque con una participación más modesta.

Mujeres y millennials al frente

Durante la presentación, Daniela Orozco explicó que el 54% de los compradores fueron mujeres, mientras que los millennials (de entre 25 y 34 años) incrementaron su participación.

En general, la edad promedio de los consumidores fue de 36 años.

Por tipo de canal, ocho de cada 10 compradores prefirieron el digital por su comodidad (69%), acceso a promociones exclusivas (65%) y facilidad de navegación (60%). El 94% reportó que la experiencia cumplió o superó sus expectativas.

Respecto a los métodos de entrega, el 80% de las compras se enviaron a domicilio, aunque opciones como recoger en tienda física o enviar a casa de un familiar ganaron terreno.

Aunque los puntos de retiro y oficinas de mensajería mostraron una ligera caída.

“Aquí una invitación hacia las marcas a seguir incentivando otros métodos de entrega para evitar saturaciones o evitar pues temas logísticos que puedan mermar las promesas de tiempos de entrega”, dijo Orozco.

Explicó que la Ciudad de México y la región centro lideraron con el 37% de las compras, aunque las regiones noroeste y occidente ganaron relevancia, desplazando a la sureste.

En cuanto a los métodos de pago, el 50% de los consumidores utilizó tarjetas de débito o crédito, mientras que el 20% optó por pagos en efectivo contra entrega, con monedero electrónico o tarjeta de regalo.

Las tarjetas departamentales representaron el 14%, y los vales destacaron como método alternativo, utilizados por el 6.5% de los compradores.

La bancarización también creció, con el 86% de los compradores eligiendo métodos de pago bancarios.

La seguridad fue un factor importante, con el 80% de los participantes sintiéndose seguro al comprar por internet, aunque persiste la necesidad de incentivar la participación de segmentos neutrales en su experiencia en el e-commerce.

"Vemos que todavía tenemos que trabajar en estos segmentos neutrales para hacerlos que experimenten la compra en línea para cambiar su percepción de seguridad, porque aquí lo que entendemos es que es un tema más de experiencia. El no comprador, al no participar, no se siente seguro, pero al comprar su percepción básicamente se duplica de manera muy positiva"; aseguro Daniela Orozco.

De todas las operaciones realizadas durante el Hot Sale solo se registraron 20 quejas en total.