Conoce a los 3 ganadores del Airtech Challenge, programa que impulsa la innovación y sostenibilidad

Tres emprendedores mexicanos que busca transformar la industria de la climatización a través de la tecnología, la sustentabilidad y la eficiencia ganaron el Airtech Challenge, iniciativa impulsada por el Tec de Monterrey, a través de la plataforma incMTY Innovación Corporativa, y la empresa Daikin.

Esta iniciativa conectó y motivó a emprendedores de toda la región, alineados con la visión de Daikin —líder global en sistemas de aire acondicionado— de promover la sostenibilidad, así como con la misión de incMTY de activar el ecosistema de startups disruptivas e innovadoras.

El reto contó con 50 startups y luego de un proceso de selección, con un panel de jueces que evaluó aspectos como el impacto de las soluciones, su escalabilidad, la sostenibilidad de los modelos de negocio; su capacidad para transformar la experiencia de los usuarios y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU se seleccionaron a los ganadores

Los ganadores

El primer lugar fue otorgado a AORA, startup de tecnología propia e innovadora que conecta a las personas con servicios confiables para el hogar, la oficina o el negocio en toda Latinoamérica. Gracias a su tecnología, todo se puede pedir de forma rápida, sencilla, sin complicaciones y segura.

Como parte del premio, AORA fue acreedor a un viaje al Centro de Tecnología e Innovación de Daikin en Japón y un financiamiento de 20,000 dólares para un POC (Prueba de Concepto), con el apoyo directo de los expertos de Daikin.

El segundo lugar fue para Finsphera, compañía de fintech e Inteligencia Artificial y el tercer lugar lo obtuvo Conceitos Criativos, empresa que mejora la vida al monitorear la calidad del aire y ajustar los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), y de ventilación.

Las compañías fueron acreedoras a 10,000 y 5,000 dólares, respectivamente para POC, además de sesiones de colaboración con el equipo de innovación de Daikin.

"Nuestra misión es activar el ecosistema de la innovación y conectar a quienes tienen una visión con las herramientas y el apoyo necesarios para convertirla en realidad. La alianza con un líder global como Daikin para crear una nueva industria “el Airtech” con su challenge es un ejemplo perfecto de cómo el sector corporativo y el ecosistema emprendedor pueden colaborar para resolver desafíos globales”, destacó Josué Delgado, Cofundador y CIO del hub de innovación del Tecnológico de Monterrey,