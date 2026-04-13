Comercio conversacional: 77% de los consumidores compra sólo en cuentas verificadas

El comercio conversacional es un modelo de venta que se realiza por plataformas de mensajería que evita que el consumidor abandone la conversación. Para que sea eficiente, las empresas deben transmitir confianza, ya que 77% de los consumidores compra solo si la cuenta está verificada.

Sin embargo, las empresas mexicanas carecen de estructura para lograrlo, debido a que 85% opera con un nivel de digitalización superficial, de acuerdo con la Radiografía del comercio conversacional en Latinoamérica 2026, presentado por Concepto Móvil.

Es decir, muchos negocios parecen digitales a simple vista, pero carecen de estructura y provoca un retroceso en su crecimiento.

El comercio conversacional opera sin fricción, transforma volúmenes de mensajes en confianza con los clientes a largo plazo en donde vemos que los mensajes de mensajería son más estratégicos”, mencionó Sergio Acevedo, CEO de Concepto Móvil durante la presentación de la radiografía.

Retos del comercio conversacional para las empresas

Para que las empresas puedan sacar ventaja del comercio conversacional, requieren que sus canales estén verificados, debido a que los consumidores se preocupan por el manejo de sus datos al momento de comprar.

Pero existen casos en que algunas empresas cuentan con herramientas tecnológicas pero no con una base sólida o un soporte técnico, lo que provoca que operen sin una estrategia clara.

En este sentido, el 63% de las barreras identificadas no son tecnológicas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

33% Procesos internos.

30% Conocimientos y experiencia.

30% Flujo de efectivo.

Juan Manuel Enríquez, fundador de eCommerce México, aconsejó que, para superar estas barreras, las pymes deben comprender su operación, documentarla y detectar áreas de oportunidad para implementar mejoras tecnológicas que permitan el comercio conversacional.

La conversión de mensajes a ventas

Para responder a la inmediatez que piden los consumidores, las empresas buscan canales que faciliten procesos rápidos. Por ello, la adopción del comercio conversacional dejó de ser una tendencia para convertirse en parte de la estrategia.

Ante esto, algunas empresas han utilizado la mensajería como parte de la operación, por ejemplo, 73% lo usa para servicio al cliente y 74% para marketing promocional.

Los marketplaces están dominando el mercado en Latinoamérica, pero suelen tener comisiones altas. Por eso, tener un canal propio proporciona una mayor tasa de conversión y sobre todo mejora el retorno de inversión”, explicó Juan Manuel Enríquez.

En tanto, WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más utilizadas, debido a que 67% realiza campañas de marketing y concentra el 66% de las notificaciones transaccionales.

Asimismo, las empresas reportan que utilizar la plataforma no solo les ayuda a ser más eficientes en la atención al cliente y las ventas, sino que también contribuye a la fidelización de clientes.

Esto se debe a que 77% señala que el valor del canal se genera principalmente después de la compra.

Implementar el comercio conversacional va más allá de tener un número de WhatsApp, ya que requiere planeación y seguridad con los métodos de pago, manejo de datos e incluso inventario.