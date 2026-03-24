Acelera el Empleo, la iniciativa que impulsan startups que generan trabajo en el sur de México

En México, el acceso al empleo es uno de los principales retos estructurales, para responder a este desafío Fundación MetLife México e Irrazonables lanzaron la convocatoria de Acelera el Empleo, un programa diseñado para fortalecer empresas que generan empleo directo y buscan escalar su impacto en comunidades con mayores barreras de acceso laboral.

“Esta iniciativa tiene como objetivo catalizar soluciones emprendedoras para atender un reto estructural: la escasez de empleo sostenible en comunidades del sureste mexicano. Buscamos empresas con modelos de negocio validados, capaces de escalar su operación y generar trabajo digno y duradero a mayor escala, con el respaldo en capital, redes y acompañamiento estratégico”, detalló Raúl de Anda, cofundador y CEO de Irrazonables, comunidad de emprendedores visionarios en México y América Latina.

¿Quiénes pueden participar?

Acelera el Empleo está dirigido a empresas en etapa de crecimiento, con más de un año de operación, modelo validado y generación activa de empleo, particularmente para mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, trabajadores del campo, personas con discapacidad, juventudes y adultos mayores.

La convocatoria estará abierta hasta el 29 de marzo de 2026. Las empresas interesadas pueden postularse a través del sitio oficial: aceleraelempleo.com

El programa seleccionará a 10 empresas para recibir un paquete integral de aceleración sin costo, valuado en más de 500,000 pesos, que incluye:

Mentoría personalizada con líderes del ecosistema.

Acompañamiento estratégico durante tres meses para fortalecer modelo de negocio e impacto.

Una experiencia inmersiva de trabajo intensivo con expertos.

Acceso permanente a la red global de Irrazonables.

Además del fortalecimiento estratégico, el programa abre la puerta a conexiones con redes, aliados y capital que pueden detonar un crecimiento sostenido.

“El objetivo es generar un efecto multiplicador. queremos que estas empresas no sólo crezcan, sino que se conviertan en verdaderos motores de empleo en más regiones del país”, puntualiza Nalleli García, directora de Fundación MetLife México.

La iniciativa priorizará empresas con operaciones o impacto en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 8 y 10 de la ONU, enfocados en igualdad de género, trabajo decente y reducción de desigualdades.

Por su parte, Fundación MetLife México otorgará un donativo para poder acompañar a 20 emprendedores en dos años.

“En Fundación MetLife creemos que la salud financiera y el empleo digno son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. A través de Acelera el Empleo, estamos apostando por emprendedores que no solo escalan sus modelos de negocio, sino que generan empleo, fortalecen economías locales y transforman la vida de miles de personas en el sureste del país”, comenta Nalleli García, directora de Fundación MetLife México.