Rompe con el paradigma de reportarle al jefe, crea equipos

Lograr las metas y hacer que el negocio crezca es uno de los principales objetivos de los líderes, pero ¿cómo pasar del dicho al hecho y tener resultados exitosos? La clave está en crear una estrategia que involucre a toda la organización y no sólo ser el “jefe”.

A pesar de que el líder se ha transformado, aún existen quienes tienen el control de todo y creen que de ellos depende el desarrollo de la empresa. Lo cierto es que los líderes requieren romper con el paradigma de reportarle al jefe y apostar por crear equipos autónomos.

José Gabriel Miralles, presidente de Greatness Center comenta en entrevista que empoderar a los colaboradores triplica la producción y reduce accidentes, porque se comprometen con la organización y su trabajo, pero ¿cómo empoderarlos?, ¿qué estrategia ejecutar?

El primer paso, explica, es concienciar que el líder no puede hacer todo, “necesita la sabiduría, inteligencia, entusiasmo y compromiso de los demás”. Después cambiar la comunicación, no decir a la gente qué hacer, sino impulsar sus capacidades.

“Un líder hace partícipe a las personas y entiende que su rol no es solo resolver el tema, sino crear las habilidades para que otra persona pueda hacerlo”.

Para logar un cambio en la conducta y alcanzar las metas cruciales, Miralles cuenta en su libro “Las 4 disciplinas de la ejecución”, las técnicas necesarias para desarrollar una estrategia e involucrar a los colaboradores.

Diseña una estrategia

La primera disciplina es “enfocarse en lo crucialmente importante”, no estar disperso en muchas actividades, sino determinar qué es lo más importante para la organización. Aunque este ejercicio empieza a nivel ejecutivo y suele llevar dos días de trabajo intenso, porque no siempre está completamente claro, debe permear en la organización y todos los niveles.

La segunda disciplina es “tomar acciones sobre las mediciones de predicción”, determinar las acciones que tienen mayor impacto para lograr la meta.

“Enfocar la energía de las personas para que actúen en el 20% de las actividades que generan el 80% de los resultados”.

La tercera es “crear un tablero de resultados”, al que puedan acceder todos los colaboradores para conocer los avances constantemente. Por último “establecer una cadena de rendición de cuentas”, donde se reúne al equipo de forma regular para discutir el avance de la estrategia y hacer nuevos compromisos; también es la oportunidad de celebrar y reconocerse al talento.

Para un equipo de gerentes o equipos de supervisores puede ser una sesión de 20 minutos, mientras que para un equipo operativo puede tomar solo cinco minutos, lo importante es hacer partícipe a los colaboradores.

“A mayor participación, mayor compromiso. Aunque la meta de arriba sea brillante, si no he participado no la siento como mía, siento que me la están imponiendo, por lo tanto el compromiso está bastante limitado”, finaliza Miralles.