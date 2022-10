“México será de los primeros países con aceleradora de negocios conscientes”: Tec de Monterrey

La necesidad de generar negocios conscientes que vayan más allá de generar dinero sin importar las consecuencias de ello, impacten positivamente en la sociedad, medio ambiente y el entorno, ha ido incrementando en los últimos años y cada vez más empresarios lo están adoptando como filosofía en sus negocios, aunque algunos aún tienen desafíos que vencer como los emprendedores.

Ante este cambio y la necesidad de capacitar a las nuevas generaciones de emprendedores y empresarios, es que el Tecnológico de Monterrey anunció la primera Aceleradora de Emprendimientos Conscientes, Conscious Venture Accelerator, cuyo objetivo es colaborar para crear negocios rentables y conscientes que hagan frente a la realidad que vivimos.

“México será de los primeros países con aceleradora de negocios conscientes, porque también, es de los países que más ha aprovechado las crisis y de donde se pueden generar más negocios conscientes”, explicó en entrevista con El Empresario, Ulrick Noel, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey.

Explicó que las empresas grandes son las que más han adoptado un modelo de capitalismo consciente, principalmente por las necesidades del negocio, el interés de inversionistas y socios en este tipo de empresas y el compromiso que deben tomar ante un mundo de cambios; en cambio, los emprendedores y pequeñas y medianas empresas tienen más problemas tanto por desconocimiento del tema como por enfocarse en levantar el negocio y mantenerse.

Otro de los desafíos que se tienen es la falta de conocimiento de adopción de este modelo porque se llega a confundir con temas de responsabilidad social. No se trata de hacer buenas acciones en un área, es generar riqueza para todos, desde los fundadores, empleados, sociedad en general y todos los involucrados en el negocio e impactados directa e indirectamente.

Se buscan emprendedores

Como parte de este impacto que se busca generar, la aceleradora busca ayudar a 150 emprendedores en los próximos cinco años para que generen modelos conscientes a través de programas que serán impartidos por mentores en diferentes temas.

“Queremos encontrar emprendedores que aún no estén en ello, pero que quieren adoptar la misión, que sean conscientes con sus empleados, socios, sociedad, accionistas, medio ambiente, en fin, todos”, dijo Noel.

Por ello, en esta primera etapa recién lanzada, se esperan recibir más de 100 solicitudes de emprendimientos con potencial de ser consciente para que reciban herramientas y capacitaciones que les permitan crecer y desempeñarse mejor.

Los interesados tienen hasta el 2 de diciembre para registrarse y deberán cumplir con lo siguiente:

Ser al menos tres fundadores en la empresa

Estar en el mercado, aunque sea poco tiempo

Tener tracción

Tener entre sus objetivos crecer en México

Capacidad de llevar el programa en inglés

No importa si se es mexicano o internacional, solo basta tener la iniciativa de adaptarse al modelo de negocios conscientes

Los 10 seleccionados podrán acceder a una comunidad internacional de mentores y grupo de inversionistas que buscan este tipo de empresas y en las que pueden invertir desde miles hasta millones de pesos, dependiendo el modelo presentado.

Una de las aceleradoras que participarán es Conscious Venture Lab (CVL), centrada en emprendimientos diversos e innovadores que utilizan la tecnología para romper las barreras de acceso y crear una sociedad más equitativa.

“Estamos en un nivel de conciencia de que no sobreviviremos si seguimos así, hay que empezar a permear en grande porque si no nos ponemos de acuerdo, no tendemos planeta donde mantenernos. Hay que trabajar para crear un mejor ecosistema para vivir mejor donde no se erradique la raza humana, se trata de tener un fin superior”, finalizó.