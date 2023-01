Consejos para prevenir la falta de liquidez en tu pyme

Durante la pandemia más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas quebraron; sin embargo, el cierre de los negocios no fue por la pandemia, sino por la falta de liquidez, señaló Álvaro Luque, consultor, empresario e inversionista.

“Ningún negocio se quebró por la pandemia, fue por no tener capital, porque el negocio ya venía mal, porque fundamentaron el negocio en un solo tipo de clientes, porque no previeron el riesgo, no por la pandemia”, comentó Luque en entrevista.

A pesar de que la liquidez ayuda a que los negocios sigan creciendo y respondan de forma inmediata a los desafíos, más del 35% de los emprendedores baja las cortinas de forma definitiva por la falta de ésta, señala la Asociación de Emprendedores de México.

De acuerdo con Luque, “el emprendedor mira los números de su empresa como una fotografía y no una película, la diferencia es el tiempo”. Es decir, el pequeño empresario no suele hacer un análisis del tiempo que el dinero tarda en darle la vuelta al negocio, lo cual evita el flujo de capital.

Por ejemplo, si se compran 10 celulares, tardan en llegar dos semanas y un mes en venderse, se estaría hablando de 45 días, pero en el día 30 se tiene que pagar renta y sueldos, si esto no se prevé es posible que se acuda a solicitar créditos y pagar intereses.

Prevención

Luque le recomienda a los negocios con plazos de pago largo (de 55 a 90 días), fundamentar el negocio en varios tipos de cliente. “En el que paga a 90 días, para hacer capital, pero también en productos o clientes que den flujos constantes para pagar los costos administrativos”.

También recomienda diversificar las fuentes de ingresos; vender tanto en línea como en tienda física y comercializar en el extranjero.

Si se está empezando, lo ideal es construir un modelo de negocio que no requiera tanto capital; vender servicios intangibles.

El consultor sugiere tomar en cuenta el flujo de efectivo y de acuerdo a eso diseñar el modelo de negocio, ello permitirá no quedarse sin liquidez si alguno de los proveedores no realiza el pago a tiempo o si el producto no se vendió como se esperaba.

El líder

Un emprendedor líder también es pieza fundamental, pues aquel que es resiliente, busca oportunidades en medio de la crisis y se reinventa en el proceso, es el que logra sortear las dificultades. “En pandemia no fracasaron las empresas, fracasaron los líderes de las empresas”.

Además, el liderazgo requiere ser visual, pues aunque todos tenemos razones para poner una mala cara, la buena actitud ayuda a tener una conexión con los colaboradores. Mientras más pequeño es el equipo, más fácil es de manejar, “es una pequeña familia”.