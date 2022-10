¿Cómo potenciar el liderazgo femenino en las empresas?

El liderazgo femenino en las empresas ha avanzado, cada vez más mujeres están en altos mandos haciendo una diferencia en las organizaciones; sin embargo, existe una disparidad por regiones, sobre todo en América Latina y países en vías de desarrollo. Una forma de vencer esto es que las empresas se involucren más en eliminar barreras.

Indira Jeffrey, project manager latam, thunderbird school of global management, explicó que en regiones como Latinoamérica o países en vías de desarrollo hay menos participaciones de talento femenino en puestos de liderazgo, cuando en regiones como Estados Unidos, se trabaja en el empoderamiento y equidad. Aquí las empresas tienen un importante papel para revertirlo.

“El liderazgo femenino es entendido como la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas y aunque se ha venido incrementando levemente en los últimos años, todavía no está al 100%, hay una brecha entre el liderazgo femenino y masculino, pero esto es también porque no se toma la suficiente atención, sobre todo de las empresas”, expuso durante el webinar La voz interior y el liderazgo femenino, organizado por Egade Business School.

Detalló que la falta de atención de las empresas ha mejorado, pero aún con mucho por hacer porque aunque se trabaje en las cuotas de género u otras iniciativas, para algunos es molesto o no justo para potenciar el liderazgo femenino, se trata de ir más allá de cumplir requisitos o alcanzar una cuota, hay que coadyuvar en detonar las habilidades y confianza.

Las líderes se hacen

Para Jeffrey los líderes se hacen y para tener mayor presencia en las organizaciones, éstas últimas deben voltear a ver realmente a las mujeres y sus cualidades. El problema es que no todas las empresas las toman en cuenta porque por años la mujer no figuró como parte de una dirección, una empresa o como jefa de la misma por cuestiones culturales y socio económicas, y porque no había la apertura a que una mujer pudiera liderar.

“Si a una mujer le das todas las herramientas, la instruyes, entrenas para que sea una líder, y sobre todo, se trabaja para que ella se lo crea, ella puede ser líder igual que otros líderes hombres”.

Asimismo, destacó que hay que valorar las habilidades que diferencian a las mujeres con lo que pueden ser líderes ejemplares. De estas, destacan las siguientes:

Mayor empatía Comunicación abierta Capacidad de motivación Carisma Entusiasmo Capacidad de resolución de problemas Capacidad de gestionar recursos económicos y materiales Mayor visión Capacidad de innovación Disciplina Creatividad Mejor organización

Los pasos

Para impulsar a las mujeres como líderes, Jeffrey señala que el primer paso es que los demás líderes de la organización prediquen con el ejemplo tanto para hombres y mujeres, por ejemplo al tener condiciones de salarios iguales y dando el mismo trato para ambos géneros.

Asimismo, hay que tener capacitaciones para potenciar las aptitudes que requiere la posición y de habilidades blandas, uno de los obstáculos que muchas mujeres tienen.

Como parte de las parte física de trabajo, se debe trabajar en ofrecer condiciones que permitan ejercer el liderazgo y compaginar con la maternidad, si es que hay hijos.

“Es necesario que las empresas tengan salas de maternidad, que a las mujeres le den el tiempo ideal de licencia de maternidad y para pasar tiempo adecuado con sus hijos. Tampoco hay que minimizar los permisos de paternidad, no todo es responsabilidad de las mujeres al tener hijos”.

La colaboración entre mujeres es fundamental, apoyarse las unas a las otras de quienes ya están arriba y las que van empezando, pues así se generará una red fuerte de apoyo e impulso. Hay que ser mentoras y tener la capacidad de pedir ayuda cuando sea necesario. Que la presión no deshabilite las habilidades blandas de relacionarse con los demás.

Finalmente, hay que trabajar a nivel personal y como mujer, creerse que se puede ser líder, que e pueden cubrir puestos de alto nivel y no autosabotearse, una de las situaciones que más viven las mujeres.

“Hay que creérsela porque a pesar de tener las habilidades, muchas no se creen capaces de estar en un puesto mejor y esto es algo que retrocede la carrera profesional. Hay que animarse a dejar un legado”, finalizó.