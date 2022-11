¿Cómo llegar a más clientes con TikTok? 4 mipymes que aumentaron sus ventas y consiguieron nuevos proyectos

Te has preguntado ¿qué necesitas para que tu marca llegue a más personas? La respuesta puede variar de acuerdo a tus necesidades; sin embargo, las redes sociales son una plataforma que permite hacer visible tu empresa, conectar con la gente y obtener más ventas.

Una de estas plataformas es TikTok, donde 83% de los usuarios dice que los anuncios son divertidos y el #TikTokMeHizoComprarlo tiene más de 300 millones de visualizaciones.

Pero, ¿qué hacer para tener presencia en la plataforma de videos cortos? Annette Sánchez, Directora de Global Business Marketing de TikTok dice que se requiere ser creativo, autentico y veloz, contar una historia y sobre todo explorar. “No te preocupes por hacer que tu contenido sea perfecto, solo se auténtico con tu marca y actúa rápido”.

A fin de que las mipymes conecten mejor con su audiencia, lleguen a más personas e impulsen su negocio, plataforma de entretenimiento TikTok For Business para mipymes,el cual permite que las micro, pequeñas y medias empresas puedan anunciarse y crear campañas.

“Con TikTok para MiPymes queremos ofrecer las mismas oportunidades a las empresas de todos los tamaños para impulsar su presencia digital, innovar y conectar con sus audiencias", destacó Efraín Mendicuti, Director de Global Business Solutions de TikTok México, durante el lanzamiento de la herramienta.

Ahora las mipymes podrán hacer uso de TikTok Ads Manager donde encontrarán herramientas creativas para crear publicidad, segmentar de forma inteligente a la audiencia y ajustar su presupuesto.

Adiestramiento de perros

La plataforma ha permitido de los emprendedores incrementen sus ventas, pero también que se creen nuevos proyectos. Ejemplo de ello es Valerya Ayva, creadora de House of dogos, escuela de adiestramiento canino, quien empezó en TikTok al ver que sus videos eran subidos por otros usuarios y tenían buen impacto,

Valerya comenta que su primer video obtuvo un millón de vistas, sólo en un día y a partir del impacto que han tenido sus videos, donde comparte el entrenamiento que les da a sus dos perros, de raza dogo argentino, el número se asesorías de adiestramiento aumentó considerablemente.

También ha conseguido nuevos proyectos como dar un curso online de adiestramiento y crear un libro, que próximamente saldrá al mercado.

“Todos mis clientes en México son los que me ven en TikTok. Si pongo un video en la plaza de Río de Janeiro (en la Ciudad de México), todos los que viven por ahí lo ven, y como vivo en esa zona mis clientes gentamente viven cerca. Eso me permite ahorrar transporte y tiempo”.

Valerya Ayva, creadora de House of dogos

Té para todos

SoyTé es otra marca que ha logrado cautivar los corazones de las personas por medio de TikTok. La empresa es originaria de Guadalajara, Jalisco y comercializa los productos a restaurante y publico en general.

La empresa comenzó a publicar videos en la plataforma ante la necesidad de llegar a más personas, sobre todo a los jóvenes, pues usualmente los consumidores de té tienen entre 25 y 35 años.

Ana Vargas, Gerente de mercadotecnia de SoyTé dice por medio de la plataforma comparten videos sobre cómo tomar té, cómo hacer las infusiones y los diferentes beneficios, porque muchos piensan que el té solo se toma cuando se está enfermo

“Se los enseñamos de manera casual y divertida, muchas veces no se dan cuenta que somos una marca”.

Ana Vargas, Gerente de mercadotecnia de SoyTé

Calcetines dispares y coloridos

Blessed socks es una marca de calcetines que busca romper el esquema de los calcetines aburridos y a cambio tener calcetines divertidos, coloridos, disparejos y sin género.

María José, fundadora de la empresa que inició en el 2019 dice que en TikTok comparte consejos de emprendimiento y lo divertido que puede ser usar calcetines dispares y coloridos.

A partir de los videos diversas personas se interesaron en vender los productos, lo cual dio origen a una red de distribuidores.

María José, fundadora de Blessed socks.

Pintura aquí y puntura allá

Georgiana Gutiérrez es una artista mexicana, creadora de Pintando por ahí, ¿Por qué Pintando por ahí?, porque pinta lo que pueda, murales, cuadros, ropa, “lo que sea que me dejen pintar”.

En la plataforma comparte su vida como artista, el proceso que realiza al pintar un cuadro o un mural. Dice que las redes sociales han impulsado su carrera y por medio de TikTok la han contactado diversas marcas para trabajar con ellos.

“Gracias a las redes sociales me di cuenta que sin un local puedo enseñar mi trabajo y llegar a todo el mundo. Gracias a eso he podido vivir de lo que más me gusta, que es pintar”.