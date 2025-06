7 cosas que deben saber las pymes sobre la Ley Silla

A partir de hoy, 17 de junio, entra en vigor la Ley Silla, por lo que las empresas no pueden mantener al personal de pie por largos periodos, debido a que ocasiona provoca problemas de salud. En este sentido, las pequeñas y medianas empresas (pymes), no deben dejar pasar el tema, pues también les aplica y de no hacerlo puede haber problemas legales.

La iniciativa se propuso en septiembre del 2024 y fue aprobada por el Senado en diciembre del mismo año y publicada en el Diario Oficial de la Federación días después de su aprobación.

Por ello, las empresas tienen que prepararse ante esta reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la permanencia y bienestar de los trabajadores tienen un impacto económico más marcado en las pymes, aunado a que 35% de los mexicanos consideran buscar un empleo en los próximos 12 meses, de acuerdo con un estudio de Kelly.

7 cosas que las pymes deben saber sobre la Ley Silla

A pesar de que la Ley Silla acaba de entrar en vigor, las empresas aún están a tiempo para modificar los reglamentos internos. Por ello, estos son puntos clave para que las pymes puedan prevenirse:

» 1. Las empresas tienen un plazo de 180 días naturales para modificar el reglamento interno e implementar la Ley Silla. Es decir, la fecha límite para su implementación es hasta el 14 de diciembre de 2025.

» 2. Queda prohibido que los trabajadores permanezcan de pie durante toda la jornada laboral, al igual que prohibirles que tomen descansos durante sus funciones.

» 3. Las sillas deben contar un respaldo para asegurar el descanso del trabajador.

» 4. No es obligatorio que los empleados tengan una silla en el mismo lugar donde se realizan las labores, sino que cuenten con un espacio dedicado al descanso.

» 5. Los sectores que contempla esta Ley son los de servicios, comercio; como las tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia.

» 6. Las multas van desde los 250 hasta las 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, por incumplimiento, las empresas deberán pagar entre los 28,285 y los 282,850 pesos.

» 7. No se contempla el tiempo exacto de descanso, pero deben ser intermitentes para evitar problemas de salud relacionados con la circulación y malestares musculares.

Cabe mencionar que además del cumplimiento en materia laboral, las pymes deben considerar que el bienestar del personal es fundamental, porque en la actualidad, 15% de los trabajadores se siente poco o nada feliz en sus centros de trabajo, de acuerdo con Kelly.