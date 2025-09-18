Visita del Presidente de EU a UK dio lugar a compromisos de inversión

La visita de Estado del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, a Reino Unido ha dado lugar a compromisos de inversión por un valor total de 150,000 millones de libras esterlinas en Reino Unido durante varios años, principalmente por parte de gigantes tecnológicos y grupos financieros estadounidenses.

El importe total, anunciado por el gobierno laborista británico, se centra en impulsar el sector de la Inteligencia Artificial, que se espera que cree miles de puestos de trabajo en Reino Unido.

“Es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica”, declaró el primer ministro, Keir Starmer, antes de firmar ayer un “Acuerdo de Prosperidad Tecnológica” junto con Trump.

Trump afirmó que el acuerdo ayuda a “Estados Unidos y a nuestros aliados británicos a dominar el futuro de la Inteligencia Artificial”.

El acuerdo, que sigue a un acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos a principios de este año que redujo algunos aranceles impuestos por Trump, incluye la cooperación en tecnología nuclear, cuántica y espacial.

La mayor inversión prevista proviene de la empresa estadounidense de capital privado Blackstone, que afirmó que invertirá 90,000 millones de libras esterlinas en activos británicos durante la próxima década.

Por su parte, el grupo farmacéutico británico GSK se comprometió a realizar una inversión multimillonaria en Estados Unidos.

Esta bonanza inversora llega en un momento en el que Starmer se encuentra bajo presión en el ámbito nacional, debido al estancamiento de la economía británica y a algunos disturbios dentro de su propio partido laborista.