Ventas minoristas de EU superaron expectativas en agosto

Las ventas minoristas en Estados Unidos (EU) fueron más altas de lo esperado en agosto, mostraron ayer 16 de septiembre, datos gubernamentales, aunque los analistas advirtieron que los consumidores podrían quedarse sin fuerza a medida que los aranceles del presidente de EU, Donald Trump, se hacen sentir.

Las ventas generales aumentaron 0.6% mes a mes en agosto, manteniéndose estables respecto del ritmo de 0.6% de julio, informó el Departamento de Comercio. Excluyendo autos, las ventas crecieron 0.7 por ciento.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, las ventas minoristas aumentaron 5.0% el mes pasado.

De las 13 categorías, nueve registraron incrementos lidereadas por las ventas en línea, tiendas de ropa y artículos deportivos, probablemente como reflejo del regreso a clases.

El informe se suma a la evidencia de que los consumidores siguen gastando aun cuando los aranceles encarece algunos bienes, la confianza permanece deprimida y el mercado laboral se debilita.

El gasto del consumidor es un factor clave en la mayor economía del mundo. Dado que las empresas sufren presiones de precios debido a los nuevos aranceles de Trump, la atención se centra en las reacciones de los consumidores a medida que los costos adicionales se reducen.

En el sector minorista, las ventas en concesionarios de vehículos de motor y repuestos aumentaron 0.5% respecto a julio, mientras que las de restaurantes y bares subieron 0.7% por ciento.

El gasto en tiendas de comestibles también aumentó ligeramente.

Las ventas de las tiendas de muebles cayeron 0.3% respecto al mes anterior, mientras que las tiendas de artículos generales vieron sus ventas caer 0.1% (en particular las de los grandes almacenes)

“Las ventas minoristas fueron sólidas en agosto, pero la perspectiva de nuevos incrementos de precios impulsados por los aranceles y un mercado laboral estancado sugieren que es poco probable que este impulso se mantenga”, mencionó Samuel Tombs, economista jefe para EU de Pantheon Macroeconomics.

Sin embargo, la economista jefe de Nationwide, Kathy Bostjancic, señaló que el gasto se mantuvo “bastante amplio” ya que los consumidores desembolsaron dinero por bienes discrecionales como los relacionados con sus pasatiempos.

Si bien muchas empresas acumularon productos en previsión de la nueva serie de aranceles que impondrá Trump, tendrán que realizar nuevas compras, probablemente a precios más altos, a medida que se agoten los inventarios.

Desde que regresó a la presidencia, Trump ha aplicado un arancel de 10% a los productos de casi todos los socios comerciales.

En agosto, elevó ese nivel a tasas más altas para docenas de economías, incluidas la Unión Europea, Japón y Vietnam.

Trump también ha fijado niveles arancelarios separados sobre ciertas importaciones de sectores específicos, como el acero, el aluminio y los automóviles.

Los economistas advierten que dichos aranceles podrían alimentar la inflación, pero algunos sostienen que el golpe podría ser único.

Los impuestos parecen tener un impacto limitado sobre la inflación por ahora, aunque sus efectos completos aún no se han materializado.

Un informe independiente publicado ayer mostró que la producción industrial aumentó 0.1% en agosto, revirtiendo una caída de 0.4% en julio. Esto también superó las previsiones de los analistas.

