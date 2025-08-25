Trump despide a Lisa Cook de la Fed

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), tomó ayer la medida sin precedentes de despedir a Lisa Cook, la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de gobernadora de la Fed, por denuncias de irregularidades en préstamos hipotecarios.

Con base en la Ley de la Fed, Trump escribió en una carta dirigida a Cook: “He determinado que hay suficientes causas para retirarla de su puesto”.

Un Presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central de EU. Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed sólo pueden ser destituidos por una “causa” justificada, lo que podría interpretarse como mala conducta o incumplimiento del deber.

Trump había pedido a Cook que dimitiera el 20 de agosto después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de EU, William Pulte, nombrado por Trump, la acusara de reclamar dos de sus hipotecas como residencias principales. El Departamento de Justicia de EU dijo que investigaba.

El mandatario republicano asegura que hay pruebas suficientes de que Cook hizo declaraciones falsas en las solicitudes de hipotecas.

“Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en las transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero”.

Cook se había mostrado desafiante sobre su continuidad en la Fed.

“No tengo intención de que me intimiden para que renuncie a mi cargo por algunas preguntas planteadas en un tuit”, dijo Cook el 20 de agosto.

“Sí tengo intención de tomarme en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos”, expresó.

Cook, que fue nombrada miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed por el expresidente, Joe Biden, en el 2022, suscribió las hipotecas en cuestión en el 2021, cuando era académica. En un formulario oficial de declaración de la situación financiera del 2024 figuran tres hipotecas de Cook, dos de las cuales figuran como residencias principales.

Pulte afirma que Cook cometió fraude hipotecario al incluir dos de sus hipotecas como residencia principal, pero no ha aportado ninguna prueba pública que respalde su acusación. Los préstamos para residencias principales pueden conllevar tasas de interés más bajas.

El despido de Cook marca una escalada en el intento de Trump de reestructurar la composición de la cúpula de la Fed, ya que ha presionado al banco central para que implemente recortes drásticos de las tasas de interés en un momento en que los funcionarios de la Fed las han mantenido estables en medio de la persistente preocupación por la inflación.