Trump anuncia primeros despidos por el shutdown del gobierno de EU

Las consecuencias de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos (EU) serán cada vez más dañinas advirtieron ayer dirigentes republicanos, mientras el propio presidente, Donald Trump, anunció el inicio de los primeros despidos.

Con los demócratas que se niegan a ceder en el tema de subsidios en el presupuesto para servicios de salud del gobierno, la Casa Blanca dice que se están finalizando los planes para el despido de miles de trabajadores federales.

“Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas”, dijo Trump en referencia a los despidos ante periodistas en la Casa Blanca.

El Presidente ha blandido la amenaza de despidos desde el inicio del bloqueo presupuestario el miércoles, mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente.

Este shutdown, que entra hoy en su segunda semana, aún no muestra señales de una solución y Trump volvió a culpar a los demócratas ayer: “Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos”, dijo.

Desde su infructuosa reunión en la Casa Blanca el lunes, los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso no se han reunido.

“Si el presidente cree que las negociaciones no van a ninguna parte, entonces comenzarán los despidos”, dijo en CNN Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump.

“Mantenemos la esperanza de que con un nuevo comienzo a principios de esta semana, podamos convencer a los demócratas de que el sentido común es evitar tales despidos”, añadió.

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, reconoció a su vez que ambas partes seguían en punto muerto y sugirió que más trabajadores estadounidenses pagarían las consecuencias.

“Esto se va a poner incómodo”, insinuó en Fox News, y confirmó que continuaban las conversaciones entre bastidores sobre una posible extensión de los subsidios de Obamacare, el programa de seguro médico.

EU retrasa informe clave de empleo y otros reportes

Estados Unidos suspendió el viernes la publicación de un informe clave sobre empleo mientras el cierre parcial del gobierno entraba en su tercer día, arrojando sombras sobre la salud de la mayor economía del mundo.

El gobierno también ha retrasado otras publicaciones económicas esta semana, incluido un informe sobre el número de estadounidenses que buscan beneficios de desempleo, privando a los líderes gubernamentales y empresariales de indicadores utilizados en la toma de decisiones.

La suspensión de datos se produce mientras el cierre en curso provocó que cientos de miles de empleados federales fueran enviados a casa en una variedad de agencias.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó recientemente que, si se produjera una interrupción en el financiamiento, alrededor de 750,000 empleados podrían ser suspendidos de trabajo cada día.

Sin datos oficiales actualizados, “la Reserva Federal no tendrá el panorama completo que necesita para tomar decisiones este mes sobre las tasas de interés que afectarán a todas las familias del país”, advirtió el jueves Elizabeth Warren, la principal demócrata en el Comité Bancario del Senado.