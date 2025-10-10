Tesoro de EU compró pesos argentinos y concretan swap

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que compraron pesos argentinos como parte de la asistencia al país. La comunicación se dio luego de "cuatro días de intensas negociaciones" con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington DC.

Además, se dio minutos después luego de que trascendiera que tres bancos privados habían intervenido en el mercado cambiario por orden del Tesoro estadounidense.

"Hoy compramos directamente pesos argentinos", dijo Bessent en sus redes sociales. Además, también confirmó que terminaron el acuerdo por un swap de divisas por 20,000 millones de dólares con el Banco Central.

Anticipó que el Tesoro se está preparando "de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados". En otro línea, subrayó las políticas argentinas, "cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas" y que "su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito". Esto en particular busca calmar la tensión cambiaria de las últimas semanas y de cara a las elecciones del 26 de octubre, pero en especial las especulaciones sobre un nuevo esquema cambiario una vez pasados los comicios.

"Le recalqué al ministro Caputo que el liderazgo económico de América Primero del presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense", dijo en línea con lo que ya había anticipado, sobre negociaciones con empresas estadounidenses que podrían invertir una vez pasadas las elecciones.

Por otro lado, destacó la coordinación con el FMI y que la comunidad internacional apoya "unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal". Sin embargo, destacó que "solo Estados Unidos puede actuar con rapidez". Caputo le informó a Bessent de "su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa".

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, destacó las definiciones del Tesoro de Estados Unidos para ayudar a la Argentina.

"Excelentes noticias sobre su potente acción para Argentina", le escribió a Scott Bessent en Twitter. "El FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas", agregó la funcionaria. La titular del organismo se pronunció luego de que el secretario del Tesoro reconociera que compró pesos argentinos y detalló que se definió el swap por 20,000 millones de dólares. En el mercado consideran que la intervención fue un primer puente y esperan que desde el martes se active el swap.

Como consecuencia, "el peso argentino se apreció cerca de 1%, cerrando en torno a 1,420 pesos por dólar, mientras que bonos y acciones locales registraron alzas significativas. Más allá del inusual mecanismo financiero, lo central del anuncio radica en su dimensión y efectos potenciales sobre la estabilidad. La línea de swap por 20,000 millones de dólares y la intervención directa en el mercado cambiario constituyen medidas contundentes para modificar las expectativas en el corto plazo", planteó Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.

“El respaldo directo del Tesoro estadounidense no solo aporta liquidez, sino también validación política y credibilidad externa a las reformas en curso", agregó el especialista.