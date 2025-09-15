Senado de Estados Unidos confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes por un estrecho margen al candidato del presidente Donald Trump para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed), a pocas horas del inicio de la reunión de política monetaria del banco central.

El Senado, de mayoría republicana, votó 48-47 para confirmar a Stephen Miran, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, lo que le permite unirse a la junta de gobernadores de la Fed y, por ende, a un panel de 12 miembros con derecho a voto que establecen las tasas de interés de referencia en la mayor economía del mundo.

