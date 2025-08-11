Problemas políticos de Japón enturbian el presupuesto

La creciente incertidumbre política en Japón amenaza con prolongar la parálisis política, lo que podría afectar a la elaboración del presupuesto del próximo año y al calendario de la próxima alza de las tasas de interés del banco central, según los analistas, ensombreciendo las perspectivas de la frágil economía.

Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón, se enfrenta a crecientes llamamientos desde dentro de su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) para que dimita y asuma la responsabilidad de la enorme derrota del partido en las elecciones a la Cámara Alta en julio y en las elecciones a la Cámara Baja el año pasado.

Aunque Ishiba ha negado que tenga planes de dimitir, su menguante apoyo ha desencadenado inevitables preguntas sobre su futuro político y los analistas afirman que un cambio de liderazgo probablemente tendría implicaciones para las perspectivas de la política fiscal y monetaria.

En una reunión celebrada el viernes, los legisladores decidieron considerar la posibilidad de celebrar una inusual carrera por el liderazgo, incluso con Ishiba como Presidente del partido. Según las normas del PLD, este tipo de carrera tendría lugar si la mayoría de los legisladores del partido y los jefes regionales estuvieran de acuerdo en celebrarla.