​Presidenta de la Fed de San Francisco cree probable que se bajen más las tasas de interés

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que "apoya plenamente" la decisión del banco central de recortar su tasa de interés oficial la semana pasada y que probablemente serán necesarias nuevas reducciones.

"El crecimiento, el gasto de los consumidores y el mercado laboral se habían ralentizado, y la inflación había aumentado menos de lo esperado, limitándose en gran medida a los sectores directamente afectados por los aranceles", dijo Daly en relación con el recorte de un cuarto de punto porcentual de las tasas, la primera reducción de la Fed en todo el año.

"Los riesgos para la economía habían cambiado y era el momento de actuar", señaló.

Las proyecciones de los responsables de política monetaria de la Fed publicadas en la reunión mostraron que la mayoría espera al menos un recorte más de un cuarto de punto este año, y la mayoría dos.

"Para el futuro, es probable que se necesiten más ajustes de la política monetaria para restablecer la estabilidad de precios y proporcionar al mismo tiempo el apoyo necesario al mercado laboral", dijo Daly en la Escuela de Negocios David Eccles de la Universidad de Utah.

Las proyecciones de la Reserva Federal, sin embargo, no son promesas, añadió, señalando que los objetivos de la entidad son mantener el máximo empleo y la estabilidad de precios.

"Tomar buenas decisiones nos obligará a centrarnos en nuestros objetivos, evaluar las ventajas y desventajas y decidir una y otra vez", afirmó.

Antes, Daly había dicho que dos recortes de tasas de un cuarto de punto este año era una previsión razonable. El miércoles no actualizó esa opinión.