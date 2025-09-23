Autoridades de la Fed ponen en duda necesidad de nuevos recortes

Autoridades de la Reserva Federal (Fed) pusieron en duda ayer la necesidad de nuevos recortes de tasas, en un momento en que la inflación se mantiene por encima del objetivo de 2.0% fijado por el banco central de Estados Unidos y el mercado laboral sigue cerca del pleno empleo.

Tanto el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, como el de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijeron que, si bien el recorte de un cuarto de punto porcentual de las tasas en la reunión de la semana pasada era adecuado como forma de gestionar el riesgo de un aumento del desempleo, la reducción de la inflación sigue siendo la prioridad.

“Apoyé la reducción de 25 puntos base de la tasa de interés oficial del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) la semana pasada como medida de precaución destinada a apoyar el mercado laboral en el pleno empleo y evitar un mayor debilitamiento”, dijo Musalem en su intervención en la Brookings Institution.

“Sin embargo, creo que hay un margen limitado para una mayor relajación sin que la política monetaria se vuelva excesivamente expansiva, y debemos actuar con cautela”, añadió.

Por su parte Bostic, en una entrevista para el Wall Street Journal, expresó que el recorte realizado es el único que, en su opinión, sería necesario este año, dado que la inflación se mantiene alrededor de un punto porcentual por encima del objetivo de la Fed.

“Me preocupa la inflación, que ha sido demasiado alta durante mucho tiempo. Y para mí, creo que es importante que sigamos señalando la importancia de eso”, detalló Bostic.

Sobre un posible recorte de tasas en la reunión de octubre, “hoy por hoy no estaría a favor de ello, pero ya veremos qué pasa”, señaló Bostic, quien no vota en el comité monetario este año.

Sus comentarios reflejan el debate en curso en la Fed sobre hasta dónde y con qué rapidez mover el costo del crédito.

Miran defiende su visión de tasas bajas

Por otro lado Stephen Miran, nuevo gobernador de la Fed, mencionó que la Fed está interpretando erróneamente el grado de rigidez con el que ha establecido la política monetaria y que pondrá en riesgo el mercado laboral si no se producen recortes agresivos de las tasas de interés, una opinión contraria a la expresada por sus colegas.

Miran, que lleva una semana en su nuevo puesto, opina que el banco central no ha comprendido cómo los cambios introducidos por la administración en materia de inmigración, fiscalidad y regulación están remodelando la economía y probablemente reduciendo la llamada tasa de interés “neutral”, que ni fomenta ni desalienta la inversión y el gasto.

El resultado es que el nivel de la tasa de interés de referencia actual (4.0 y 4.25%) es mucho más restrictivo de lo que creen los responsables de la Fed, y debería reducirse quizás en dos puntos porcentuales.