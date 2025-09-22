Precio de la vivienda en México creció 4% a nivel nacional

La vivienda es uno de los derechos humanos más inaccesibles para la mayoría de los mexicanos, especialmente por los altos costos, el difícil acceso al financiamiento e incluso la escasez de opciones de compra.

Al corte de agosto del 2024 se observó que el metro cuadrado en México cuesta 31,016 pesos, en promedio, de acuerdo con cifras del Indicador Banorte de Precios de la Vivienda.

Esto representó un aumento de 4% en comparación interanual.

Además, se observa que existen importantes brechas entre los precios en los distintos estados.

La Ciudad de México es, con amplia diferencia, la más cara para comprar vivienda con un promedio de 57,223 pesos por metro cuadrado.

Le siguen Nuevo León y Jalisco como las entidades donde es más caro comprar una vivienda.