Precio de la vivienda: Así se comportó en agosto del 2025

El precio de la vivienda en México continúa en crecimiento de manera constante y prueba de ello, es que, en agosto pasado, dicho valor aumentó 4% en su comparación con el mismo mes del 2024, según el parea de análisis de Banorte.

De acuerdo con los resultados de su Indicador Banorte de Precios de la Vivienda (Inbaprevi) correspondiente a agosto pasado, el valor promedio nacional fue de 31,016 pesos por metro cuadrado, lo que significó un aumento mensual de 0.6 por ciento.

“Este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de la economía mexicana”, se puede leer en el informe correspondiente.

El análisis incluye datos de 15 entidades federativas, de las cuales seis superan el promedio nacional y nueve presentan valores por debajo de la media. La Ciudad de México es la entidad con el precio promedio más elevado y en contraste, Tamaulipas se mantiene con el menor precio.

El comportamiento es de la siguiente manera:

Según el análisis, Sinaloa fue la entidad con el mayor crecimiento mensual en el precio de la vivienda (2.1%), mientras que Nuevo León fue el de menor dinamismo (0.1%).

A diferencia de otros indicadores del precio de la vivienda, como el de Sociedad Hipotecaria Federal, el Inbaprevi es una herramienta que recopila datos mensuales de viviendas, para generar un índice nacional y estatal, mediante técnicas de web scraping. “El indicador combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, proporcionando un análisis más preciso y menos sesgado”.