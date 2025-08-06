El PMI de servicios de Canadá, en máximos

La desaceleración de la economía de servicios de Canadá se atenuó en julio debido a que el ritmo de descenso de la nueva actividad comercial se desaceleró y las empresas se mostraron más optimistas sobre las perspectivas de actividad, mostraron ayer los datos del PMI de servicios de Canadá de S&P Global.

El Índice de Actividad Empresarial (IAE) general subió a 49.3 puntos el mes pasado desde 44.3 de junio. Este nivel marcó el más alto desde noviembre, pero aun así indicó un deterioro de la actividad.

“El último PMI de servicios de S&P Global Canada ofrece motivos para tener esperanza de que el periodo difícil que enfrentaron las empresas pueda estar llegando a su fin”, dijo Andrew Harker, director económico de S&P Global Market Intelligence.

Estados Unidos (EU) aumentó los aranceles sobre los productos canadienses de 25 a 35%, pero los productos amparados por el Acuerdo entre EU, México y Canadá están exentos de aranceles. Alrededor de 90% de las exportaciones canadienses a EU en mayo estaban exentas en virtud de dicho acuerdo comercial.

El índice de nuevas empresas subió a 48.7 puntos desde 46.6 puntos de junio y el indicador de actividad futura se situó en 60.9 puntos desde 54.9 puntos. Algunas empresas esperaban que la Copa Mundial de Futbol del próximo año les diera un impulso.