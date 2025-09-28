Se necesitan recortes decisivos de tasas de interés en EU para compensar los riesgos del mercado laboral

Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal (Fed), reiteró que se necesitan recortes decisivos de las tasas de interés para evitar los crecientes problemas en el mercado laboral.

“Los datos recientes muestran un mercado laboral mucho más frágil, junto con una inflación que, excluyendo los aranceles, ha seguido oscilando no muy por encima de nuestro objetivo”, afirmó Bowman en el texto de un discurso pronunciado ante una reunión del Forecasters Club de Nueva York.

Citando datos de muchos meses que muestran problemas crecientes en el mercado laboral, Bowman señaló que es hora de que el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés, “actúe de forma decisiva y proactiva para abordar la disminución del dinamismo del mercado laboral y los signos emergentes de fragilidad”.

Afirmó que “corremos un grave riesgo de quedarnos atrás a la hora de abordar el deterioro de las condiciones del mercado laboral” y señaló que “si estas condiciones continúan, me preocupa que tengamos que ajustar la política a un ritmo más rápido y en mayor medida en el futuro”.

En su discurso, Bowman descartó los temores de que los aranceles comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estén en camino de crear un problema de inflación persistente. Afirmó que, si se excluyen los aranceles de la ecuación, las presiones sobre los precios “han seguido oscilando no muy por encima de nuestro objetivo”.

Y aunque la inflación sigue por encima del objetivo de 2.0%, la política de la Fed debería “centrarse en el aspecto del mandato que muestra signos de deterioro o fragilidad”, lo que significa actuar para apoyar el mercado laboral, afirmó la funcionaria.

Riesgos para la inflación y empleo pueden ser limitados

Por su parte Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, dijo el viernes que ve riesgos limitados de un gran aumento del desempleo o la inflación, lo que permite a la Fed equilibrar sus dos objetivos mientras debate nuevos recortes de réditos.

“Nos centramos más en el equilibrio”, afirmó Barkin en unas declaraciones que pronunciará en el Instituto Peterson de Economía Internacional. El recorte de un cuarto de punto “debería ayudar a sostener el mercado laboral, al tiempo que mantiene la presión sobre la inflación”, que se mantiene por encima del objetivo de 2.0% de la Fed.

Las declaraciones preparadas por Barkin se facilitaron antes de la publicación de los últimos datos sobre la inflación del gasto en consumo personal. Barkin no tiene derecho a voto sobre las tasas de interés este año y aún no indica si respaldará un recorte de las tasas de interés en la reunión del banco central del mes de octubre.

Sin embargo, en medio de los rumores sobre los riesgos de inflación y el colapso del mercado laboral, Barkin afirmó que hay motivos para ser “optimista” con respecto a ambos.

Agregó que, dado que los cambios en la inmigración también están ralentizando el crecimiento de la población activa, los cambios en la tasa de desempleo pueden ser limitados.