Ministros de la UE alcanzan acuerdo sobre el euro digital

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) acordaron el viernes una hoja de ruta para lanzar una moneda digital europea que pretende convertirse en una alternativa a los sistemas Visa y Mastercard, actualmente dominantes y con sede en Estados Unidos (EU).

Los debates sobre el euro digital, que es básicamente un monedero electrónico respaldado por el Banco Central Europeo (BCE), se han intensificado este año porque la UE está decidida a reducir su dependencia de otros países en ámbitos clave como la energía, las finanzas y la defensa.

El BCE ha presentado el euro digital como una forma de reducir la dependencia de Europa de las tarjetas de crédito estadounidenses y como respuesta a la campaña mundial del presidente de EU, Donald Trump, a favor de las monedas estables vinculadas al dólar estadounidense.

Sin embargo, el BCE, principal patrocinador del proyecto, no ha logrado hasta ahora obtener la aprobación legislativa, ya que los legisladores y los banqueros se quejan de que podría vaciar las arcas de los bancos, costar demasiado o restringir la privacidad.

En una señal de progreso, los ministros de Finanzas de la UE, reunidos el viernes con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el comisario europeo, Valdis Dombrovskis, en Copenhague, llegaron a un acuerdo sobre los próximos pasos a seguir.