Milei interviene en el mercado de cambios a días de las elecciones

El escándalo de los “audios de Karina Milei” golpeó con fuerza al presidente argentino, Javier Milei, provocando un repunte en el riesgo país y devolviendo la volatilidad al mercado cambiario, a solo días de las cruciales elecciones legislativas en Buenos Aires. El dólar oficial llegó este lunes a su nivel más alto desde la salida del cepo en abril y quedó a solo 100 pesos argentinos del techo de la banda de flotación.

En la apertura de este martes, la moneda incluso llegó a las 1,400 unidades. Por ello, el Ejecutivo salir a vender divisas para aplacar la devaluación del peso mayorista, pero en este caso asegurando que lo hacía desde el Tesoro, y no del Banco Central ni de los fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque de lo contrario se rompería con el concepto de libre flotación sin intervención oficial. ¿La razón? El propio acuerdo financiero con el organismo internacional que solo permite intervención cuando se toquen las bandas y sin considerar los desembolsos realizados por el ente.

Entonces, el Banco Central todavía se mantiene fuera del mercado -por la vía de ventas de reservas- y es el Ministerio de Economía el que da el paso al rescate de la situación con sus propios dólares ahorrados.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

¿Qué implica la medida?

El mensaje del Ejecutivo es claro: la intervención directa será una herramienta activa para acotar la volatilidad en el tipo de cambio, sobre todo en este escenario electoral tenso, marcado por el escándalo de corrupción en el que estaría involucrada la hermana del libertario -y secretaria general de la Presidencia- y con la presión de los mercados sobre las reservas.

En la práctica, la medida implica que el Tesoro podría vender dólares para sostener el nivel de la divisa y evitar reacciones bruscas que afecten la economía real, mientras el BC mantiene su política monetaria.

No obstante, en la City persisten dudas. Analistas locales temen que exista improvisación en el equipo de Luis Caputo y sostienen que la fragilidad actual responde a no haber acumulado reservas cuando hubo margen. También critican que se haya desmontado el esquema de Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) sin ofrecer un instrumento alternativo.

La medida sorprendió al sistema financiero, reconocieron operadores, y ayudó de inmediato a que la moneda argentina afirmara precios contra una apertura donde anotó su mínimo histórico. Tanto el dólar oficial como el blue cedieron terreno, para ubicarse levemente por sobre la barrera de los 1,300 pesos. Sin embargo, los activos argentinos reflejaron el nerviosismo. Los bonos soberanos cayeron más de 3 por ciento.

En contraste, la bolsa porteña recuperó liquidez y su índice líder S&P Merval ganó un 1.85% en su cierre provisorio, tras haber perdido 2.3% el lunes.