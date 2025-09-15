Milei afirma que presentará presupuesto 2026 con "objetivo de equilibrio en cuentas públicas"

El presidente argentino, Javier Milei, anunció el lunes que enviará por la noche al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto para 2026 que estipula que a fines del próximo año se alcanzará un superávit fiscal "o, en el peor de los casos, un equilibrio fiscal".

El mandatario adelantó que el proyecto propone un aumento real de las partidas para pensionados del 5%, mientras que se incrementará un 17% el gasto en salud y 8% en educación.

"El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de Gobierno", dijo Milei en una transmisión por cadena nacional. "Es la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina", agregó sin dar detalles de las proyecciones macroeconómicas.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei logró reducir drásticamente la inflación desde más del 200% anual al 33% en agosto.

Sin embargo, la popularidad de su Gobierno se ha visto afectada por el fuerte ajuste del gasto, lo que disparó incertidumbre sobre el resultado de las elecciones de medio término que se realizarán en octubre.

Milei, que cuenta con una minoría en ambas cámaras del Congreso, necesita ganar más bancas para aprobar las reformas económicas que impulsa.

El clima inversor en los mercados financieros se tensó tras la reciente derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires, que disparó una fuerte presión sobre el tipo de cambio y un aumento en el riesgo país.

Milei ha gobernado los primeros dos años de su gestión sin una ley de presupuesto.