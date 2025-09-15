Inflación se mantendrá entre los desafíos de Milei, prevén analistas

Un informe elaborado por la firma FocusEconomics, que reúne las perspectivas de los bancos y las consultoras más importantes a nivel local y del exterior, dejó sentado que la inflación de Argentina se mantendrá como uno de los grandes desafíos macroeconómicos hacia fines de 2025. Tal es así que el mercado volvió a ajustar sus proyecciones a corto y mediano plazo, previo a que se conozca que la fuerte suba del dólar durante julio (+14%) no tuvo impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Es que, según informó el INDEC, la inflación mensual alcanzó el 1.9% -se mantuvo al mismo nivel que en julio- y acumula en lo que va del año una variación del 19.5%. Incluso, dicha cifra estuvo por debajo de lo que preveía el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA), en el cual los analistas corrigieron al alza sus estimaciones y proyectaron un IPC del 2.1%.

El último informe de Focus dio a conocer el pronóstico de más de 40 bancos y consultoras locales e internacionales que buscan, ante las distintas variables de la economía, adelantar qué pasará a fines de 2025 y en 2026. "La inflación debería seguir bajando gracias a la moderación fiscal, la mejora de la competencia en el mercado, la flexibilización de las restricciones a las importaciones y la moderación de los precios internacionales de las materias primas", señalaron los especialistas.

Aunque, advirtieron cuál es el signo de alerta que podría impactar en el proceso de desinflación. "La reciente y pronunciada depreciación del peso impedirá una caída más rápida", precisaron.

Por ese motivo, los panelistas prevén una suba promedio del 42.1% en el índice de precios de 2025, lo que representa una disminución de 0.2 puntos porcentuales respecto a la proyección que habían efectuado el mes pasado. En cambio, proyectan un aumento promedio del 22.5% para 2026.

Respecto a la medición que realizó el INDEC, desde Max Capital sostuvieron que "la depreciación cambiaria de julio (alrededor de 13.2%) parece haber tenido poco efecto sobre la inflación de agosto, mostrando hasta ahora un pass-through limitado".

Pese a ello, prevén que en septiembre el efecto de la variación del dólar tenga un mayor impacto en la medición de los precios, dado que "el incremento del tipo de cambio se concentró en la última semana de julio".

Y pronosticaron: "Esperamos que la inflación se ubique cerca de 2.3% m/m, como sugieren las estimaciones de alta frecuencia".

Por su parte, un informe de la consultora LCG proyecta para los próximos meses "niveles de inflación más cerca de la zona del 2% que del 1% mensual".