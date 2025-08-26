Lisa Cook demandará a Trump para conservar su puesto en la Fed

Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed), presentará una demanda para evitar que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, la despida, dijo ayer Abbe Lowell, abogado de la asediada funcionaria del banco central estadounidense, iniciando lo que podría ser una prolongada lucha legal sobre el esfuerzo de la Casa Blanca para dar forma a la política monetaria de EU.

“Su intento de despedirla, basado únicamente en una carta de remisión, carece de toda base fáctica o jurídica. Vamos a presentar una demanda para impugnar esta acción ilegal”, dijo Lowell en un comunicado.

La declaración se emitió un día después de que Trump informara que despidió a Cook, la primera mujer negra en formar parte del órgano rector de la Fed, por presunta “conducta engañosa y potencialmente criminal” relacionada con las hipotecas que contrató en el 2021.

El intento de Trump de destituirla, algo sin precedentes en los 111 años de historia de la nominalmente independiente Junta de la Fed, es coherente con su estilo de romper normas y provocar que sus oponentes lo desafíen en los tribunales.

Esto sigue a otros esfuerzos, en gran medida exitosos, para poner bajo su control directo a otros sectores del gobierno estadounidense. Desde su regreso al cargo en enero, el Presidente ha supervisado la salida de cientos de miles de funcionarios públicos, desmantelado varias agencias y retenidos miles de millones de dólares de gastos autorizados por el Congreso.

“Necesitamos personas completamente transparentes, y no parece que ella lo fuera”, declaró Trump a la prensa en una reunión. Añadió que tiene en mente a varias “buenas personas” para reemplazar a Cook, pero que acataría cualquier decisión judicial que la dejara en su puesto.

Trump presionó a la Fed para que recorte las tasas de interés durante su primer mandato en la Casa Blanca y ha intensificado esa campaña en los últimos meses.

El Presidente ha exigido que las tasas se reduzcan en varios puntos porcentuales y ha amenazado con despedir al jefe de la Fed, Jerome Powell, aunque recientemente se retractó.

La salida de Cook permitiría a Trump elegir a la mayoría de los siete miembros de la junta directiva de la Fed, incluyendo a dos titulares y la nominación pendiente del economista de la Casa Blanca, Stephen Miran.

Trump afirmó que podría considerar a Miran, a quien nominó para un puesto temporal en la junta directiva de la Fed que vence en enero, para el puesto de Cook si este queda vacante.

El Wall Street Journal informó que el expresidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, un antiguo aliado de Trump, también fue considerado para el puesto.