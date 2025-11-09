Inflación volvió a ceder en octubre; subyacente continuó por arriba del objetivo de Banxico

La inflación a los consumidores en México volvió a ceder en octubre; sin embargo, la inflación subyacente continuó por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico), de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el décimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación mensual de 0.36%, mientras que en comparación anual la inflación se ubicó en un nivel de 3.57 por ciento.

De esta manera, rompió los tres registros consecutivos que tenía de aceleraciones y se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual.

El dato resultó ligeramente por arriba de lo esperado por el mercado. Un sondeo de Reuters anticipaba que la inflación se ubicara en un nivel de 3.56% anual en octubre.

“Las cifras de hoy ofrecen un panorama mixto. Si bien la inflación general se moderó, el impulso bajista provino enteramente de la inflación no subyacente, ante menores choques de oferta en el rubro de agropecuarios en comparación con 2024. En el caso de la inflación subyacente, que ofrece una visión más estable de las tendencias inflacionarias y su trayectoria de mediano plazo, acumula seis meses por encima del intervalo de variabilidad de Banxico, pese al menor dinamismo económico”, señaló Monex en un análisis.

En este sentido, Alejandro Saldaña, economista en Jefe de Ve por Más (Bx+), indicó que la inflación general podrá mantenerse por debajo de 4% ante el lento dinamismo económico; sin embargo, el panorama continúa siendo completo en una coyuntura donde Banxico ya ha llegado a un terreno neutral, lo que sugiere acciones más prudentes en próximas reuniones de política monetaria.

“En principio, el bajo crecimiento económico ejercerá presión a la baja sobre los precios. Ello debería de ser más evidente en el rubro de los servicios, dentro del índice subyacente. Sin embargo, estimamos que estos mantengan una variación superior a su promedio histórico derivado del incremento acumulado en los últimos años de los costos laborales, que no han sido acompañados por mejoras en la productividad”, agregó.

Servicios apretaron bolsillo

Los datos del Inegi mostraron que por rubros, fue el de servicio el que continuó apretando los bolsillos de los ciudadanos en el mes, lo que a su vez provocó que la inflación subyacente continuara por arriba de la inflación general.

En octubre, el índice subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, se ubicó en un nivel de 4.28% anual. Con ello, esta inflación se mantuvo por arriba del rango objetivo de Banxico por sexto mes consecutivo.

Dentro de este rubro, las mercancías se encarecieron 4.12%, mientras que los servicios en 4.44 por ciento.

“Los servicios se presionaron en esta lectura, especialmente aquellos distintos a educación y vivienda. Es importante destacar que los servicios parecen mostrar un comportamiento más errático recientemente y todavía exhiben tasas de crecimiento muy superiores a su promedio histórico, a pesar de un entorno de bajo crecimiento económico”, explicó Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más (Bx+).

Agregó que el rubro de las mercancías podría mantenerse en niveles elevados ante las tensiones comerciales, así como el ajuste que se hará en enero del IEPS a bebidas azucaradas, como refrescos y jugos, así como a sueros orales, tabacos y videojuegos violentos.

No subyacente se desaceleró

En el caso de la inflación no subyacente, en octubre reportó un alza de precios de 1.18 por ciento. Al interior, los productos agropecuarios apenas incrementaron en 0.10% su precio, esto debido a la caída de 10.27% del precio de frutas y verduras.

En el caso de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, la inflación reportada fue de 2.07% anual.

Si bien el índice se encuentra muy por debajo de la inflación general, los analistas indicaron que no se pueden descartar nuevos choques en este índice ante las tensiones geopolíticas y las condiciones climáticas volátiles, que cada día generan mayores estragos.

“Si bien esta caída (de la inflación no subyacente) apoya la tendencia descendente de la inflación general y ayuda a mitigar presiones, es crucial destacar que el componente no subyacente es altamente volátil, pues está determinado por factores externos o temporales y no refleja presiones inflacionarias persistentes. Por esta razón, el Banco de México generalmente no lo considera para la conducción de su política monetaria”, agregó Valmex en un análisis.