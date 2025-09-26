Inflación en Estados Unidos repuntó a 2.7% en agosto: índice PCE

La inflación de Estados Unidos aumentó en agosto, y se situó en 2.7% interanunal, la tasa más alta registrada desde febrero, según el índice PCE publicado por el gobierno este viernes.

El PCE subió en agosto 0.1 puntos básicos respecto a julio (2.6%), cada vez más lejos del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal (Fed), responsable de la política monetaria de Estados Unidos.

INFORMACIÓN EN PROCESO...