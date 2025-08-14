Industria de eurozona se contrae más de lo previsto

La producción industrial de la eurozona cayó más de lo esperado en junio, a pesar de que el crecimiento económico general se mantuvo en el segundo trimestre, lo que pone en entredicho la opinión de que la unión monetaria de 20 países sigue siendo resistente a las consecuencias de una guerra comercial mundial.

La producción industrial cayó 1.3% mensual en junio, impulsada por una fuerte caída en Alemania y la debilidad de la producción de bienes de consumo, por debajo de las expectativas de una caída de 1.0%, según los datos de Eurostat.

Se revisó la estimación de crecimiento de la producción de mayo de 1.7 a 1.1%, lo que se suma a la sorpresa negativa y podría indicar que la tendencia subyacente es más débil de lo previsto.

Mientras tanto, el PIB creció 0.1% en el trimestre, en línea con una estimación preliminar, y el empleo aumentó sólo 0.1%, en consonancia con las expectativas de una encuesta de Reuters, pero por debajo de 0.2% de los tres meses anteriores.

Una serie reciente de indicadores relativamente optimistas, desde los datos de compras hasta la lectura de la confianza de la Comisión Europea, han alimentado la idea de que el consumo mantiene al bloque resistente frente a las tensiones comerciales, pero cifras como los pedidos industriales, han puesto en entredicho esta opinión.