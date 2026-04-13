Goldman Sachs prevé más fusiones empresariales

Goldman Sachs presentó ayer unos sólidos resultados del primer trimestre, lo que pone de manifiesto el interés constante de los clientes por las operaciones de fusiones y adquisiciones, que hasta ahora no se han visto afectadas por la guerra.

El banco de inversión con sede en Nueva York registró un aumento de 18% en sus ganancias trimestrales, hasta 5,400 millones de dólares, y atribuyó este resultado a un “aumento significativo en el volumen de fusiones y adquisiciones completadas”, lo que impulsó los ingresos por asesoramiento financiero.

Los ingresos totales aumentaron 14%, hasta 17,200 millones de dólares.

Aunque el “nivel de incertidumbre es mayor” debido a la guerra, el director ejecutivo, David Solomon, dijo a los analistas que los clientes siguen interesados en grandes operaciones.

“Seguimos observando una actividad significativa en el ámbito de las fusiones y adquisiciones”, afirmó Solomon en una conferencia telefónica. “No vemos que eso vaya a ralentizarse”.

Solomon también se mostró optimista respecto a la captación de negocio de las próximas Ofertas Públicas Iniciales que se llevarán a cabo, ya que “es importante para esas empresas y para la formación de capital en las mismas”, predijo.

Solomon expresó su confianza en el negocio de crédito privado de Goldman en respuesta a las preguntas de los analistas, en un contexto de creciente inquietud entre los inversionistas.

“Creemos que estamos muy bien posicionados”, afirmó.

Sin embargo, Solomon señaló que la preocupación por el crédito privado no era de extrañar, dado que “este ha sido un ciclo crediticio muy largo” sin una recesión en la que se pongan de manifiesto los problemas.