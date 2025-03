Gobierno de Milei blinda acuerdo de Argentina con el FMI

Con un Congreso vallado y tras un inicio de sesión marcado por los gritos cruzados entre oficialismo y oposición y aún dentro del propio espacio libertario, la Cámara de Diputados en Argentina avaló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 129 votos positivos, 108 en contra y seis abstenciones. La orden ejecutiva queda firme por el Legislativo acorde a lo que dictamina la normativa actual que fija que ambos cuerpos legislativos deben derogarlo para que pierda su vigencia.

A las 10:24 con la presencia de 131 diputados se abrió la sesión especial solicitada por la Libertad Avanza, el PRO y bloques provinciales. Afuera, el operativo de seguridad en torno al Palacio Legislativo había arrancado casi una hora y media antes, cerrando el tránsito en un radio de hasta tres cuadras a la redonda. Hasta tres anillos de vallas y controles se desplegaron para contener a los manifestantes que convocaron a marchar junto a los jubilados recién por la tarde.

Durante unas seis horas, numerosos aliados del oficialismo se expresaron a favor de aprobar el acuerdo. El presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, consideró que no es un fin en sí mismo sino un medio para ganar "tiempo valioso", aunque aclaró que "no resuelve el fondo de la cuestión". "De ninguna manera un acuerdo con el FMI es el fin, es solo un medio, un pulmotor, un poco más de tiempo. Tiempo valioso pero que no resuelve el fondo de la cuestión", señaló.

En este sentido, remarcó que "el fondo de la cuestión" es la escasez de reservas en divisas extranjeras, fenómeno que se agrava ante los vencimientos de obligaciones de deuda para los próximos años. "Para los próximos cuatro años entre capital e intereses son cerca de US20,000 millones de dólares en vencimientos", alertó.

En lado opuesto, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, aseguró que el decreto que autoriza al Gobierno a volver a endeudarse con el FMI "raya la ilegalidad" y está "viciado de ilegitimidad" desde el inicio, en tanto que justificó su rechazo al plantear que "el fin no justifica los medios".

El presidente Javier Milei felicitó de manera personal a los 129 legisladores. Según dijo, este acuerdo garantizará una operación de crédito público para que el Tesoro Nacional cancele deuda existente con el Banco Central e implica una reducción del total de la deuda pública" y señaló que "no descansará hasta que el proceso de desinflación sea definitivo".