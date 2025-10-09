“La Fed debe ser prudente ante los riesgos de inflación”

El banco central de Estados Unidos (EU) debe actuar con cautela respecto de tasas de interés, dijo ayer el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Michael Barr, en un discurso en el que destacó los riesgos de inflación pero reconoció las posibles debilidades de un mercado laboral “aproximadamente equilibrado”.

“El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) debe ser cauto a la hora de ajustar la política monetaria para que podamos recopilar más datos, actualizar nuestras previsiones y evaluar mejor el equilibrio de riesgos”, mencionó Barr al Club Económico de Minnesota, en sus primeras declaraciones, desde junio, sobre política monetaria.

Con riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el mercado laboral, la Fed se encuentra en una “posición difícil”, sin un camino libre de riesgos para establecer la política monetaria, agregó Barr, tomando prestada explícitamente la forma en que el presidente de la Fed, Jerome Powell, expresó el dilema actual del banco central.

Barr apoyó la reducción de un cuarto de punto porcentual de la tasa de interés oficial el mes pasado, pero centró muchos de sus comentarios en los riesgos que los aranceles plantean para la inflación, lo que sugiere que no está convencido de la necesidad de una serie de recortes de tasas.

Barr prevé que la inflación subyacente, según la medida clave de la Fed (el índice de precios de los gastos de consumo personal básico), aumente a más de 3.0% este año, y señaló que los funcionarios del banco central no esperan que la inflación general caiga al objetivo de 2.0% hasta finales del 2027, que sería el periodo más largo de inflación PCE sobre 2.0% desde 1993, detalló.

“Después de la alta inflación que han soportado los estadounidenses, dos años más sería esperar mucho tiempo para volver a nuestro objetivo, y esa posibilidad pesa en mi juicio sobre la política monetaria adecuada”, dijo.