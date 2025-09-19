La Fed está en un ciclo de flexibilización tras recorte de tasas, afirma Stephen Miran

Stephen Miran, el nuevo gobernador de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, dijo el viernes que cree que el banco central comenzó un ciclo de flexibilización con su recorte de tasas de esta semana, y que espera persuadir a sus colegas políticos para que aprueben recortes más importantes en futuras reuniones.

"Creo que la gente seguirá llegando a la conclusión de que cualquier repunte inflacionista derivado de los aranceles no es lo suficientemente significativo como para ser un factor determinante de la política monetaria", dijo Miran a Fox Business Network.

Stephen Miran fue juramentado el pasado martes para poder incorporarse a tiempo a la reunión de fijación de tipos del día siguiente.

El nuevo gobernador de la Fed se mostró el pasado miércoles en desacuerdo con la decisión del banco central de reducir la tasa de política monetaria en un cuarto de punto porcentual; consideraba que la Reserva Federal debería haber reducido la tasa en medio punto esta semana y en medio punto en cada una de las dos próximas reuniones, mucho más de lo que cualquier otro responsable de la política monetaria de la Fed consideraba apropiado.

Miran fue nominado el 2 de septiembre por el presiente Donald Trump y confirmado el lunes por el Senado estadounidense para cubrir los cuatro meses restantes del mandato de Adriana Kugler. Este se incorporó a la Fed al tomarse una excedencia sin sueldo de su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Trump optó por Miran para alterar la composición del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y aumentar las posibilidades de que el instituto emisor reduzca los tipos de interés a toda costa, lo que abarataría los costes de financiación del Gobierno y dinamizaría la actividad económica.